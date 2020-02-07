На Київщині автобус із пасажирами злетів з дороги (фото)



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Автобус з’їхав з дороги на узбіччя Фото: Патрульна поліція Київської області

У ДТП постраждало троє пасажирів автобуса

6 лютого ввечері в смт Пісківка в Бородянському районі на трасі Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського мікроавтобуса.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередніми даними, 46-річний водій пасажирського автобуса Mercedes-benz, рухаючись в напрямку міста Ковель, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив з’їзд з дороги на узбіччя.

Внаслідок автопригоди травм різного ступеня тяжкості зазнали троє пасажирів. Постраждалих було шпиталізовано до лікарні.

Як повідомлялося, 6 лютого вранці у м. Бровари по вул. Київській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

5 лютого вранці на Столичному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками. Відбулось зіткнення двох автомобілів Jeep та Renault. Водій Renault загинув на місці ДТП.

За фактом смертельної автопригоди на Столичному шосе розпочато кримінальне провадження. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.