На проспекті Перемоги киянин зі зброєю пограбував кредитну установу (фото, відео)



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52-річний киянин зізнався у скоєнні злочину Фото: Нацполіція

Столичні правоохоронці затримали чоловіка за скоєння розбійного нападу

На проспекті Перемоги невідомий скоїв розбійний напад на кредитну установу. Повідомлення про це надійшло до Святошинського управління поліції. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмисник зайшов до фінансової установи та, погрожуючи предметом, ззовні схожим на пістолет, забрав готівку з каси та втік.

Протягом доби правоохоронці встановили особу та затримали правопорушника. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець, який раніше проблем із законом не мав.

«За місцем мешкання затриманого ми провели невідкладний обшук та вилучили грошові кошти та одяг, у якому він був одягнутий під час вчинення злочину. У скоєному чоловік зізнався», - розповів оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Святошинського управління поліції Євген Карпенко.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу.