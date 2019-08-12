На Русанівці чоловік застряг у болоті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік застряг у болотистій місцевості на відстані 5 м від берега біля Русанівської затоки

Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки дістали чоловіка

У неділю, 11 серпня, чоловік застряг у болоті на вул. Русанівська Набережна, 12, що у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:34.

До місця виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

На місці події рятувальниками було встановлено, що потерпілий застряг у болотистій місцевості на відстані 5 м від берега біля Русанівської затоки і потребував допомоги.

Бійці за допомогою рятувальної мотузки доставили потерпілого чоловіка 1967 року народження до берега та передали його працівникам медичної служби.

Нагадаємо, 4 серпня на Дніпрі у Києві водолази врятували рибалку, човен якого застряг у водоростях. Рибалку з човном хвилями відкинуло ближче до правого берега, де човен застряг в густій рослинності водяних кувшинок. Окрім того, через сильні пориви вітру в човен хвилями потрохи заливало воду. Через відсутність весел, чоловік не міг самостійно дістатись до берега й одразу викликав рятувальників.