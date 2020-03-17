На Солом’янці обрушився гараж: під завалами опинився чоловік (фото)



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Чоловік опинився під завалами Фото: ДСНС

Рятувальники дістали потерпілого та передали медикам

У понеділок, 16 березня, на вул. Стадіонній у Солом’янському районі столиці на території одного з гаражних кооперативів стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:00.

До місця виклику було направлено рятувальників 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як виявилося, чоловік 1995 року народження проводив у погребі гаража земляні роботи, в результаті чого й стався обвал ґрунту. Разом із зсувом ґрунту відбулось часткове обрушення бетонної конструкції. Чоловік працював не один, тож його товариші одразу зателефонували до Служби порятунку 101, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Рятувальники дістали потерпілого та передали чоловіка бригаді швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.

На місці події було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління, також були задіяні і рятувальники Київської служби порятунку.