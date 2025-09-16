На Співочому полі відкрилася виставка хризантем «Знаки Зодіаку» (фото)
Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» працюватиме до 26 жовтня 2025 року
У Києві, на Співочому полі, відкрилася унікальна виставка хризантем під назвою «Знаки Зодіаку». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Співочого».
Гості парку зможуть побачити масштабні квіткові інсталяції, присвячені кожному з 12 астрологічних знаків. Композиції створені з десятків тисяч хризантем. Крім того, на території виставки облаштували понад 20 яскравих фотозон. Відвідувачі також матимуть можливість отримати астропрогноз для свого знаку.
На локації також є інтерактивні гойдалки та зони відпочинку для дорослих і дітей. Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу.
Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний, також є знижки на групові відвідування.
- Коли: з 12 вересня по 26 жовтня
- Адреса: вул Лаврська, 31
- Години роботи: 10:00-20:00
Нагадаємо, минулорічна виставка хризантем на «Співочому» мала назву «Парк тролів». Квіткові інсталяції та анімовані тролі, що оживають та рухаються за допомогою механізмів аніматроніки, стали частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку.
