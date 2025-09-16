Головна Київ Новини
На Співочому полі відкрилася виставка хризантем «Знаки Зодіаку» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Співочому полі відкрилася виставка хризантем «Знаки Зодіаку» (фото)
Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» на Співочому полі
фото надане організаторами виставки

Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» працюватиме до 26 жовтня 2025 року

У Києві, на Співочому полі, відкрилася унікальна виставка хризантем під назвою «Знаки Зодіаку». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Співочого».

Гості парку зможуть побачити масштабні квіткові інсталяції, присвячені кожному з 12 астрологічних знаків. Композиції створені з десятків тисяч хризантем. Крім того, на території виставки облаштували понад 20 яскравих фотозон. Відвідувачі також матимуть можливість отримати астропрогноз для свого знаку.

Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» на Співочому полі
Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» на Співочому полі
фото надане організаторами виставки

На локації також є інтерактивні гойдалки та зони відпочинку для дорослих і дітей. Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу. 

Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» на Співочому полі ми виставки
Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» на Співочому полі ми виставки
фото надане організатора
Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» на Співочому полі
Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» на Співочому полі
фото надане організаторами виставки

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний, також є знижки на групові відвідування. 

  • Коли: з 12 вересня по 26 жовтня
  • Адреса: вул Лаврська, 31
  • Години роботи: 10:00-20:00 

Нагадаємо, минулорічна виставка хризантем на «Співочому» мала назву «Парк тролів». Квіткові інсталяції та анімовані тролі, що оживають та рухаються за допомогою механізмів аніматроніки, стали частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку.  

