Яскраві тролі та хризантеми: у центрі Києва відкриється казкова виставка

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Квіткові інсталяції та анімовані тролі стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами

У Києві на Співочому полі на території Печерського ландшафтного парку 4 жовтня відкриється виставка хризантем. Організатори планують висадити десятки тисяч квітів. Про це повідомляє пресслужба «Співочого».

Називатиметься виставка «Парк тролів». Квіткові інсталяції та анімовані тролі стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку. «Головними героями парку стануть казкові тролі, що оживають та рухаються за допомогою механізмів аніматроніки», – йдеться у повідомленні.

Окрім анімованих фігур, для гостей заходу передбачені інтерактивні розваги, програма з аніматорами та фудкорт.

Дата старту: 4 жовтня

Адреса: парк Співоче (вул. Лаврська, 31)

Графік роботи: щодня з 10:00-19:00

Вартість квитка: дорослий – 200 грн, дитячий –150 грн (від 3-14 років).

Нагадаємо, у сімейному екопарку «Ясногородка», що на Київщині відкрилася виставка квіткових композицій на тему гороскопу та знаків Зодіаку. До уваги відвідувачів організатори пропонують 12 інсталяцій з десятків тисяч квітучих хризантем, кожна з яких повторює астрологічні символи зодіакального сузір'я.

Окрім виставки квітів, гості також можуть відвідати зоопарк, екскурсію страусовою фермою, а за бажання влаштувати відпочинок просто неба на BBQ зоні та взяти участь у безкоштовній дитячій анімації по вихідних.