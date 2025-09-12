Головна Київ Новини
Змушують ворога осліпнути, оглухнути і замовкнути. Київ вшанував «невидимих» воїнів ЗСУ

Подію приурочили до Дня фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, який відзначають сьогодні, 12 вересня
фото: Київська міська військова адміністрація

У церемонії відкриття пам’ятного знаку взяв участь третій президент України Віктор Ющенко

 

12 вересня в Україні відзначають День фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ). З цієї нагоди в Києві, на Алеї захисників України, урочисто відкрили новий пам'ятний знак, присвячений воїнам РЕБ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Робота цих бійців часто залишається непоміченою, але є критично важливою для успіху військових операцій. Вони відповідають за те, щоб ворожі системи зв'язку та розвідки «осліпли, оглухли та замовкли», що значно послаблює противника, зазначили у КМВА.

У церемонії відкриття пам’ятного знака взяв участь третій президент України Віктор Ющенко
У церемонії відкриття пам’ятного знака взяв участь третій президент України Віктор Ющенко
На Алеї захисників України, що в центрі Києва, відкрили новий пам’ятний знак «Війська РЕБ»
Повідомляється, що у церемонії відкриття взяли участь начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу ЗСУ полковник Іван Павленко, третій президент України Віктор Ющенко, а також представники Обʼєднання військовослужбовців «Культурні сили», військовослужбовці різних складових Сил оборони України, ветерани російсько-української війни, духовенство, представники Київської міської військової адміністрації.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив щорічне відзначення Дня військ радіоелектронної боротьби 12 вересня

Нагадаємо, День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України було встановлено наказом міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Проте 2012 року його скасували разом з багатьма іншими професійними святами. Згодом, 2021 року, наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, свято було відновлено.

Війська радіоелектронної боротьби відіграють важливу роль у захисті стратегічних систем управління військами та зброєю від перешкод ворога.

 

