Демонтаж паркану біля ЖК River Stone: що означає рішення суду і що говорять мешканці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Демонтаж паркану біля ЖК River Stone: що означає рішення суду і що говорять мешканці
Комунальники демонтують паркан на набережній Дніпра на Осокорках. 25 серпня 2025 року
фото: glavcom.ua

Юрист Руслан Сокол наголошує, що суд не ухвалював рішення про демонтаж паркану

У Києві комунальні служби сьогодні, 25 серпня, розпочали демонтаж паркану, який перекривав доступ до набережної Дніпра біля житлового комплексу River Stone. Про це повідомляє «Главком». 

У розмові з кореспондентом «Главкома» жителі ЖК River Stone заявили, що не мають нічого проти вільного доступу до набережної для усіх жителів столиці. Однак вони висловили занепокоєння щодо підтримки правопорядку, чистоти та збереження паркової зони. Мешканці сумніваються, чи зможуть їхні охоронці впоратися з великим потоком людей, і ставлять питання, хто утримуватиме зелену зону: чи вона перейде на баланс міста, чи її й надалі фінансуватиме ЖК.

Попри те, що демонтаж огорожі на набережній сприймається як перемога киян у боротьбі за вільний доступ до водойми, юрист Руслан Сокол пояснив «Главкому», що ситуація складніша. За його словами, деякі ЗМІ некоректно трактують рішення Верховного Суду. Юрист наголошує, що суд не ухвалював рішення про демонтаж паркану. Рішення стосувалося скасування права власності забудовника на гідротехнічну споруду. Суд визнав, що така споруда є приналежною до водного об'єкта, а речові права на приналежні речі не підлягають реєстрації.

Юрист зазначає, що «Київблагоустрій» та інші міські структури інтерпретують це рішення як пряму вказівку на демонтаж і надання доступу, хоча в самому рішенні суду йдеться лише про можливість звернутися з позовом про усунення перешкод у користуванні ділянкою. 

«Суд не ухвалював рішення демонтувати огорожу чи демонтувати цегляну стіну, суд не ухвалював рішення усунути перешкоду у користуванні, надати доступ до набережної і так далі. тобто з професійної точки зору це не є виконанням судового рішення», – пояснив Сокол. 

Після скасування реєстрації права власності, гідротехнічну споруду має взяти на баланс і обслуговувати інша організація, оскільки це водний об'єкт, який потребує постійного догляду.

Нагадаємо, 21 серпня Київська міська прокуратура звернулась до Київської міської ради щодо необхідності виконання судового рішення, яким Верховний Суд припинив володіння приватного товариства гідротехнічними спорудами (набережною) на вул. Дніпровська набережна 14. Зокрема, суд зазначив, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване ні за ким.

«Наразі попри рішення Верховного Суду, ухвалене за позовом Київської міської прокуратури, яким право володіння приватної структури на гідротехнічні споруди скасовано, численні паркани, що перекривають прохід до набережної, добровільно не демонтовано.  Відтак прибрати їх зобов’язані відповідні столичні служби», – повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У п'ятницю, 22 серпня, столичні комунальники почали демонтувати паркан, що перекривав доступ до набережної Дніпра біля ЖК River Stone. Та не встигли працівники «Київблагоустрою» демонтувати паркан, як на його місці почав зростати новий.

Сьогодні, 25 серпня, комунальні служби розпочали демонтаж паркану біля житлового комплексу River Stone. До житлового комплексу приїхали шість автобусів з поліцейських і комунальні працівники.

