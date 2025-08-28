Головна Київ Новини
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ

Завертайло: Цьому місцю ще не виповнився й рік, але ми вклали в нього понад десять років досвіду, величезні ресурси і, найголовніше, душу

Російські терористи атакували цієї ночі Київ. Через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня. Про це повідомив підприємець та співзасновник закладу Станіслав Завертайло, передає «Главком».

Як повідомив Станіслав Завертайло, російські ракети влучили поруч, зруйнувавши житлові будинки, офіси і новий заклад Honey.

«Мені надзвичайно важко як підприємцю писати ці рядки, цьому місцю ще не виповнився й рік, але ми вклали в нього понад десять років досвіду, величезні ресурси і, найголовніше, душу. Найбільшою нагородою для нас завжди були ваші усмішки, коли ви приходили до нас.

Я хочу, щоб ці світлини побачив увесь світ, це наслідки російської війни, яка намагається забрати у нас мову, країну і навіть право на радість від найкращих десертів. Світ, прокинься. Україна потребує твоєї допомоги. І все ж ми не втратили головного — любові до того, що створюємо, хоча й триматись буде складно», – написав він.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. 

Також повідомлялось, що після чергової масованої комбінованої атаки Росії на Київ рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. До робіт залучено авіацію. Гелікоптери ДСНС допомагають гасити масштабні пожежі, які виникли в результаті влучань

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 14 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.

