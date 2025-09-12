Торгівля автівками, ввезеними для ЗСУ. Поліція заявила про затримання організаторки схеми

Жінку спіймали на «гарячому», коли вона намагалася продати три автомобілі, привезені з-за кордону для військових ЗСУ

У Києві затримали 47-річну жінку, яка організувала схему з продажу автомобілів, що були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для Збройних Сил України. Затримана завозила машини під прикриттям неіснуючого благодійного фонду, а потім продавала їх через інтернет-оголошення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру та поліцію Києва.

«Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 47-річній жінці, яка організувала незаконний продаж автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

Жінка намагалася продати три автомобілі. Під час отримання грошей її затримали фото: Київська міська прокуратура

Встановлено, що мешканка Київської області протягом тривалого часу завозила в Україну автомобілі для ЗСУ під прикриттям благодійного фонду, який працював лише «на папері». За даними слідства, машини ввозились як гуманітарна допомога, втім військові їх не отримували. Завезені автомобілі жінка продавала через оголошення у соціальних мережах та на платформі ОЛХ.

Повідомляється, що жінка намагалася продати три автомобілі. Під час отримання грошей її затримали в порядку ст. 208 КПК України. Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Загалом у підозрюваної під час обшуків вилучили чотири машини, зокрема Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento, та BMW, який вона залишила для себе.

У підозрюваної під час обшуків вилучили 4 машини, зокрема Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento, та BMW, який вона залишила для себе. фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Санкція статті передбачає покарання у вигляді у вигляді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Кабмін врегулював питання держреєстрації автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою. Окремо визначено умови, за яких допускається держреєстрація авто, ввезених в України до набрання чинності «Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою». А також – перелік документів, які потрібно надати до сервісного центру МВС для держреєстрації чи тимчасового держобліку авто, у тому числі тих, які призначені для військових.

До слова, у Києві судитимуть двох працівників благодійної організації за продаж автомобілів, ввезених з-за кордону як гуманітарна допомога для військових. Засовник благодійної організації разом з її директором налагодили механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Ввезені машини продавали через оголошення на платформах для продажу автомобілів. Після одержання грошей машину передавали покупцеві начебто як гуманітарну допомогу. За такою схемою «благодійники» продали шість автомобілів на майже 1 млн грн. П'ять автомобілів передано на потреби ЗСУ.