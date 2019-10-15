Через будівництво Шулявського моста зупинено рух тролейбусів двох маршрутів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Призупинено рух тролейбусів №5 і №7

Сьогодні, 15 жовтня, рух тролейбусів маршрутів №№5, 7 буде призупинено до завершення робіт із будівництва Шулявського шляхопроводу. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс».

Натомість курсуватимуть тролейбуси №5А від вул. Білицької до вул. Чорнобильської (через вул. Маршала Гречка, площа Валерія Марченка, станції метро «Нивки», «Святошин», «Житомирська»).

Комунальне підприємство закликає заздалегідь планувати свої маршрути.

Як повідомлялося, у вівторок у зв’язку з роботами зі зведення Шулявського шляхопроводу рух проспектом Перемоги буде частково обмежений. Київська міська держадміністрація опублікувала схему об'їзду.

Нагадаємо, цими вихідними будівельники повинні були встановити новий прогін Шулявського мосту – споруду вагою 400 тонн і розміром 36 на 30 метрів.

Для монтажу споруди повністю перекривали рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Вадима Гетьмана.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

ЗМІ повідомили, що Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт.

Згодом Кличко повідомив, що кошторисна вартість з реконструкції Шулявського шляхопроводу не змінилася, а додаткові кошти залучаються для проведення суміжних робіт.