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    Через будівництво Шулявського моста зупинено рух тролейбусів двох маршрутів

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    Через будівництво Шулявського моста зупинено рух тролейбусів двох маршрутів

    Призупинено рух тролейбусів №5 і №7

    Сьогодні, 15 жовтня, рух тролейбусів маршрутів №№5, 7 буде призупинено до завершення робіт із будівництва Шулявського шляхопроводу. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс».

    Натомість курсуватимуть тролейбуси №5А від вул. Білицької до вул. Чорнобильської (через вул. Маршала Гречка, площа Валерія Марченка, станції метро «Нивки», «Святошин», «Житомирська»).

    Комунальне підприємство закликає заздалегідь планувати свої маршрути.

    Як повідомлялося, у вівторок у зв’язку з роботами зі зведення Шулявського шляхопроводу рух проспектом Перемоги буде частково обмежений. Київська міська держадміністрація опублікувала схему об'їзду.

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    Нагадаємо, цими вихідними будівельники повинні були встановити новий прогін Шулявського мосту – споруду вагою 400 тонн і розміром 36 на 30 метрів.

    Для монтажу споруди повністю перекривали рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Вадима Гетьмана.

    8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.  

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби»

    26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року. 

    В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

    ЗМІ повідомили, що Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт. 

    Згодом Кличко повідомив, що кошторисна вартість з реконструкції Шулявського шляхопроводу не змінилася, а додаткові кошти залучаються для проведення суміжних робіт.

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