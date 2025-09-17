На станції метро «Олімпійська» розпочато роботи з улаштування тактильних смуг

Перед початком робіт смуги тестували разом із громадськими об'єднаннями людей з інвалідністю

У Києві на станції метро «Олімпійська» розпочали роботи з облаштування тактильних смуг. Навігацію нанесуть на всьому станційному комплексі та в підземному переході. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі фото: КМДА

Повідомляється, що роботи виконують фахівці підприємства в нічний час, коли на станції немає пасажирів. Індикатори наносять методом холодного пластику – це швидко, зручно і не пошкоджує гранітне покриття.

Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі. Перед початком робіт смуги тестували разом із громадськими об'єднаннями людей з інвалідністю. Тактильні індикатори наносили відповідно до сучасних норм, після чого їх випробували пасажири з порушеннями зору. Завдяки їхнім відгукам схему було доопрацьовано.

«Олімпі́йська» – 23-тя станція Київського метрополітену, розташована на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями «Площа Українських героїв» і «Палац Україна». Відкрита 19 грудня 1981 року під назвою «Республіканський стадіон». Сучасна назва існує з 11 липня 2011 року, від розташованого неподалік НСК «Олімпійський».

Варто нагадати, що у метрополітені діє послуга супроводу пасажирів із числа маломобільних груп. Її можна замовити за телефоном (044) 238-55-11 не менш ніж за годину до поїздки. Працівник зустріне на станції та забезпечить необхідний супровід для комфортної подорожі.