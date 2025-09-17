Головна Київ Новини
search button user button menu button

На станції метро «Олімпійська» розпочато роботи з улаштування тактильних смуг

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На станції метро «Олімпійська» розпочато роботи з улаштування тактильних смуг
Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі
фото: КМДА

Перед початком робіт смуги тестували разом із громадськими об'єднаннями людей з інвалідністю

У Києві на станції метро «Олімпійська» розпочали роботи з облаштування тактильних смуг. Навігацію нанесуть на всьому станційному комплексі та в підземному переході. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі
Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі
фото: КМДА

Повідомляється, що роботи виконують фахівці підприємства в нічний час, коли на станції немає пасажирів. Індикатори наносять методом холодного пластику – це швидко, зручно і не пошкоджує гранітне покриття.

Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі
Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі
фото: КМДА

Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі. Перед початком робіт смуги тестували разом із громадськими об'єднаннями людей з інвалідністю. Тактильні індикатори наносили відповідно до сучасних норм, після чого їх випробували пасажири з порушеннями зору. Завдяки їхнім відгукам схему було доопрацьовано.

«Олімпі́йська» – 23-тя станція Київського метрополітену, розташована на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями «Площа Українських героїв» і «Палац Україна». Відкрита 19 грудня 1981 року під назвою «Республіканський стадіон». Сучасна назва існує з 11 липня 2011 року, від розташованого неподалік НСК «Олімпійський».

Варто нагадати, що у метрополітені діє послуга супроводу пасажирів із числа маломобільних груп. Її можна замовити за телефоном (044) 238-55-11 не менш ніж за годину до поїздки. Працівник зустріне на станції та забезпечить необхідний супровід для комфортної подорожі.

Теги: Київ метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після смерті 51-річної мешканки столиці її трикімнатна квартира у Солом’янському районі мала перейти у власність громади як відумерла спадщина
«Видали заміж» покійну: у Києві шахраї підробили документи, щоб привласнити квартиру
Вчора, 13:12
Відео з проводами стало вірусним у мережі та зібрало вже десятки тисяч переглядів
У Києві чоловік щоранку грав гімн на тромбоні, а коли переїжджав – сусіди вийшли йому віддячити
5 вересня, 17:23
У провадженнях фігурують 14 підозрюваних
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
4 вересня, 15:54
Червень та серпень були прохолоднішими за середні багаторічні показники
Зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматологи підбили підсумки літа 2025 у Києві
4 вересня, 13:45
У Києві працює ППО
У Києві чутно вибухи: працює ППО
2 вересня, 09:59
Проєкт розпорядження розробив Департамент транспортної інфраструктури КМДА
У Києві після тривалих погоджень затверджено правила для малих суден
1 вересня, 16:26
За словами Олени Мозгової, цього року сталася «накладка зі Златою Огнєвіч»
Концерт пам'яті Миколи Мозгового. Тіна Кароль та Злата Огнєвіч не поділили легендарну пісню
27 серпня, 15:52
Верховний cуд України ухвалив рішення, яке повертає доступ до набережної Дніпра для всіх мешканців Києва
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
22 серпня, 18:49
У Києві 23-24 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
22 серпня, 18:02

Новини

«Київводоканал» проведе планову промивку мереж на Троєщині: де та коли
«Київводоканал» проведе планову промивку мереж на Троєщині: де та коли
На станції метро «Олімпійська» розпочато роботи з улаштування тактильних смуг
На станції метро «Олімпійська» розпочато роботи з улаштування тактильних смуг
Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини
Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини
Пес Міша з «Теремків», якого не пускали в метро, опинився у притулку
Пес Міша з «Теремків», якого не пускали в метро, опинився у притулку
ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)
ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)
Мурал, присвячений рятувальникам, з'явився на Центральному автовокзалі
Мурал, присвячений рятувальникам, з'явився на Центральному автовокзалі

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua