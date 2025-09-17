На станції метро «Олімпійська» розпочато роботи з улаштування тактильних смуг
Перед початком робіт смуги тестували разом із громадськими об'єднаннями людей з інвалідністю
У Києві на станції метро «Олімпійська» розпочали роботи з облаштування тактильних смуг. Навігацію нанесуть на всьому станційному комплексі та в підземному переході. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».
Повідомляється, що роботи виконують фахівці підприємства в нічний час, коли на станції немає пасажирів. Індикатори наносять методом холодного пластику – це швидко, зручно і не пошкоджує гранітне покриття.
Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі. Перед початком робіт смуги тестували разом із громадськими об'єднаннями людей з інвалідністю. Тактильні індикатори наносили відповідно до сучасних норм, після чого їх випробували пасажири з порушеннями зору. Завдяки їхнім відгукам схему було доопрацьовано.
Варто нагадати, що у метрополітені діє послуга супроводу пасажирів із числа маломобільних груп. Її можна замовити за телефоном (044) 238-55-11 не менш ніж за годину до поїздки. Працівник зустріне на станції та забезпечить необхідний супровід для комфортної подорожі.
