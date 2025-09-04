Зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматологи підбили підсумки літа 2025 у Києві

Найхолоднішим днем літа було 25 серпня, коли температура опустилась до 9,9 ºС

Середньомісячна температура повітря за календарне літо 2025 року у Києві склала 20,6°С, що лише на 0,2°С вище кліматичної норми. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

За даними спостережень, єдиним місяцем, що виявився теплішим за норму, став липень із перевищенням на 1,3°С. Натомість червень та серпень були прохолоднішими за середні багаторічні показники. Попри це, у червні було зафіксовано п’ять температурних рекордів.

Найхолоднішим днем літа було 25 серпня, коли температура опустилась до 9,9 ºС, а найтеплішим – 7 липня, коли стовпчик термометра піднявся до +34,4 ºС.

Опадів цим календарним літом випало 202 мм, що склало 102 % кліматичної норми за рахунок липня, в якому зафіксовано майже півтори місячні норми.

Нагадаємо, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух прогнозувала, що цього літа середня температура буде на 1–2 градуси вищою за норму, а липень і серпень – посушливими. Аномально тепла зима і рання весна цього року – це вже не просто відхилення, а чіткі наслідки змін клімату. Зима скорочується, сильні морози трапляються дедалі рідше. Температура все частіше коливається в межах -5 до +5°C.

За словами Балабух, в Україні найбільше потепління фіксується взимку й улітку. За останні 30 років середні температури у ці сезони зросли майже на 1,5 градуса. Зростає і тривалість спекотних періодів, кількість тропічних ночей, коли температура не опускається нижче 20°C. Це створює серйозне теплове навантаження як на здоров’я людей, так і на енергосистему, що призводить до можливих перебоїв в електропостачанні.