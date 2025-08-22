Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня

До Дня Державного прапора України у музеї «Київська фортеця» відбудеться виставка прапорів з власних фондів «Символ волі та незламності»

Цими вихідними, 23-24 серпня, столиця перетвориться на осередок культурних подій, пропонуючи різноманітну програму від музеїв, театрів, бібліотек та концертних майданчиків. Від тематичних екскурсій, присвячених історії України, до мистецьких майстер-класів, концертів та балетних вистав – кожен зможе знайти щось до душі, щоб відзначити головні свята країни.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 23-24 серпня.

Музеї

23 серпня – практика з колажу «Незалежність»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – цикл екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

24 серпня – пішохідна екскурсія «Володимирський шлях Михайла Грушевського», до Дня Незалежності України;

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

23-24 серпня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

протягом місяця – кураторські екскурсії виставкою «Українки».

до 31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 серпня – виставка «Українські обличчя зони».

до 30 серпня – виставка «Портал Бруно. Графіка, живопис (ШІ)». Автор – Ян Куліневич;

протягом місяця – проєкт «Арттерапія у кінному клубі «Спорт-Еліт».

до 1 вересня – виставка «Кудрявська, 9. Мазюкевичі».

23 серпня – майстер-клас із виготовлення магніту «Прапор України»;

23–31 серпня – виставка українських художників;

24 серпня – тематична екскурсія «За мною Київ тягнеться у снах».

23 серпня – концерт «Неопалима купина» (до Дня Прапора);

23 серпня – арттерапія «Вчимося малювати і не тільки» – для людей з інвалідністю (Фарби життя).

до 30 серпня – виставка дитячого живопису «Янголи миру» художньої студії Тетяни Золотухіної.

Заходи до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України:

23 серпня – майстер-клас із вибійки;

23 серпня – майстер-клас із виготовлення патріотичного бісерного браслета в кольорах державного прапора України;

24 серпня – міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності» (створення колекції вибійчаних рушників учасниками з 20 країн онлайн);

23-31 серпня – виставка вибійчаних творів ХVІІІ–ХХІ ст. з колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ–ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – віртуальна галерея творів народної художниці України Марії Примаченко (роботи мисткині з альбомів 1940-х рр. із колекції НМДМУ);

до 7 вересня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

Виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження»

Художниця Олена Придувалова фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Виставкова експозиція презентує твори 13 художників, серед них – відома художниця Олена Придувалова. В експозиції виставки представлено її диптих, що складається з роботи «Початок фуршету» та «Святковий обід». Ці картини є частиною серії «Трапези». Вони експонувались на виставці «Прозорість», яка проходила в музеї у грудні 2024 року.

«Я подумала, що нас всіх об’єднує, що залишається в пам'яті, підтримує. Це зустрічі, спілкування, радісні і трагічні Трапези. Мої 10 робіт про це. Там є і «Весілля» і «Фуршет», «Святковий обід» і «Поминальна вечеря» і «Розмова на двох», – зазначає авторка.

Художниця часто пише гуашшю, порівнюючи цю техніку із фресковим живописом. Характерна риса її робіт – яскраві кольори. Пані Олена розповідає, що з дитинства все сприймала через колір, бачила світ у колірних стосунках, про що свідчать її дитячі малюнки.

Коли: виставка триватиме до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

до 28 серпня – колективна виставка живопису «Коли квітне літо»;

23 серпня – авторська лекція к.і.н. Панченка В.О. «Історія козацьких прапорів»;

23 серпня – кураторська екскурсія Фрусевич А.М. вуличною виставкою «Від Богдана до Івана»;

24 серпня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Козацькі повстання 1620-х років».

Виставка живопису «Коли квітне літо»

До благодійної виставки доєдналося 23 художники, серед яких: Ellen Оrro, Народний художник України Валерій Франчук, Павел Шарко, Віктор Верес, Ірина Вишталюк, Алла Осадча, Айла Раджабова, Ольга Галагуз, Олена Погребняк, Ніна Литвин, Володимир Будас, Данило Ноздря, Наталія Закревська-Анікіна, Ганна Харченко-Баламаджі, Лідія Нечипорчук, Іванна Московка, Наталія Ващук, Тетяна Заславська, Веніамін Заславський, Тетяна Артемова, Наталія Анохіна, Ірина та Микола Свергуни.

Картини вражають різноманіттям технік і сюжетів: українські ниви, квітучі поля, безкраї лани під блакитним небом, барвисті букети, річки, що виблискують під сонцем. Усе це – живий подих України, її краса, ніжність і сила.

Коли: до 28 серпня

Місце проведення: Музей гетьманства, вул. Спаська, 16Б.

до 31 серпня – виставка традиційного українського стародавнього вбрання «Вільна країна: нескорені строї»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 28 серпня – персональна художня виставка Марії Жилки «Я люблю Україну», портрети наших сучасників, а також натюрморти та пейзажі, присвячені Україні;

до 31 серпня – виставка фотоколажів «Об’єднаймось, щоб вистояти і перемогти».

20 серпня – концерт до Дня Прапора і Дня Незалежності України. У програмі – твори українських композиторів.

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

24 серпня – відзначення в експозиції Дня Незалежності України експонатами з колекції музею;

24 серпня – день відкритих дверей з нагоди Дня Незалежності України;

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

23 серпня – виставка-вернісаж художниці Світлани Севастьянчик «Фортеця».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

23 серпня – вистава «Клуб джентльменів»;

24 серпня – вистава «Контрольний постріл».

Виставка прапорів «Символ волі та незламності»

До Дня Державного прапора України у музеї «Київська фортеця» відбудеться виставка прапорів з власних фондів «Символ волі та незламності».

Коли: з 22 серпня по 15 вересня, крім понеділка, з 10:00 до 17:00, в п'ятницю з 10:00 до 16:00

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул.Госпітальна, 24-А.

23 серпня – гостини «Сніданок у Лисенків»;

23 серпня – гостини «Вечір у саду»;

до 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

до 31 серпня – виставка «Михайло Гуйда і класики»;

до 31 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 26 жовтня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

23 серпня – культурно-мистецький захід до Дня Незалежності України: виступ з авторською програмою Заслуженої артистки естрадного мистецтва України Юлії Сак;

24 серпня – з нагоди Дня Державного прапора України вулична екскурсія «Історії Старого Подолу»;

до 31 серпня – оглядові екскурсії музеєм.

23 серпня – «Життя, більше за легенду. Микола Макаренко» – зустріч у межах виставки «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків». Розповідає Катерина Чуєва;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – виставка «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

23 серпня – літні етюди. Суботній скетчинг у Музеї Ханенків.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

23 серпня – «Пан Коцький», жартівлива опера;

24 серпня – «Була у зайчика хатинка», музична казка.

23 серпня – вистава «Ліниві та ніжні. Вертикальні прояви горизонтальних пристрастей».

Вистава «Тіні забутих предків»

У театрі «Берегиня» відбудеться містична вистава «Тіні забутих предків» за мотивами видатної повісті Михайла Коцюбинського. Ця легенда Карпатського краю надихнула Сергія Параджанова зняти фільм з Ларисою Кадочниковою та Іваном Миколайчуком у головних ролях. До речі, театр розташовано на вулиці Миколайчука, поруч з будинком, де жив актор, і це ще не всі співпадіння. Режисер вистави Тетяна Матасова все дитинство і юність була учасницею фольклорних ансамблів, тому хотіла, щоб ця вистава була пронизана творчістю нашого народу. А ще у цій виставі дебютує чимало нових акторів, які донесуть цю прекрасну історію кохання до глядачів.

Коли: 24 серпня, 18:00

Місце проведення: Театр «Берегиня», вул І. Миколайчука 3Б.

Вистава «СкороВода»

Неймовірні історії про життя українського філософа Григорія Сковороди за сценарієм «Варсава» Івана Драча та Віри Мельник чекає на глядачів театру «Колесо». Виставу супроводжуватиме жива музика (колісна ліра, старовинна бандура, скрипка).

Постановка народної артистки України Ірини Кліщевської.

Коли: 24 серпня, 18:00

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

Вистава «Вечори на хуторі біля Диканьки»

У Національній опері України відбудеться балет «Вечори на хуторі біля Диканьки». Вночі перед Різдвом відбуваються найнеймовірніші історії. Чорт викрав місяць, а красуня Оксана вимагає від коваля Вакули на підтвердження його кохання черевички, які носить сама цариця. Ситуація здається безвихідною, але хлопцеві вдається підпорядкувати собі чорта і на його спині вирушити до Петербурга. І вже в царському палаці Вакула буквально захоплює своєю простодушністю Катерину II, яка дарує йому черевички.

Коли: 23 серпня, 15:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Бібліотеки

30 серпня – участь у щорічному забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» – забіг, пошанування памʼяті Героїв, зустріч з ветеранами і членами їхніх родин;

23 серпня – розмовний клуб English Speaking Club.

23 серпня – виставка-інформування «Незалежність має ціну!», до Дня Незалежності України.

23 серпня – стрим-бесіда з Іваном Братусем «Голос вільної нації»;

до 30 серпня – до Дня Незалежності України, книжкова виставка «Війнами втомлена та ніким не зломлена!..»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

23-24 серпня – виставка живопису Ольги Галагуз «Сюрреалізм моїх відчуттів»;

23-24 серпня – виставка ілюстраторки Уляни Балан «Робота з текстом». Спільно з КНУТД, факультет дизайну.

24 серпня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературна зустріч «Мова як вузол, що міцно триматиме нас…». До Дня народження Сергія Жадана.

Концерти

Virsky. «Легендарне шоу»

23 серпня 2025 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського у Києві. До Дня Незалежності України Virsky підготував грандіозну концертну програму «Легендарне шоу». Організатори обіцяють глядачам неперевершене поєднання музики і хореографічного мистецтва, найкращі номери унікального танцювального колективу на честь головного свята України. Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського виступав у 90 країнах світу, демонструючи українське мистецтво на найпрестижніших сценах.

Коли: 23 серпня, 18:00

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Міжнародний джазовий концерт

24 серпня – Nino Katamadze, Beka Gochiashvili, Nikoloz Rachveli, Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band, Impressions Jazz Quintet, Aniko Dolidze в КВЦ «Парковий».

У День Незалежності на сцені КВЦ «Парковий» зустрінуться два світи, об’єднані джазом, свободою та повагою до культури одне одного.

Прозвучить музика Сакартвело – емоційна, вільна, глибока. Sakartvelo Jazz date — це не просто концерт, це подія, що об’єднує культури, голоси і серця.

На сцену вийдуть легенди та нове покоління джазу з Грузії та України.

Коли: 24 серпня 18:00

Місце проведення: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16А

Аlyona Аlyona у Sosnovel

23 серпня 2025 року у заміському комплексі відпочинку Sosnovel відбудеться концерт Аlyona Аlyona. «Я мала виборювати багато що, без підтримки, без чиїхось плечей, іти, жити те життя, творити кар'єру», – каже про себе співачка. Ця битва, виборювання свого місця у житті – все в її текстах. Цей вечір стане гучним ритмом свободи просто неба.

Коли: 23 серпня, 20:00

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Sosnovel, вул. Київська 100, Воропаїв.

Стендапи

Комедійне шоу «Суд Над Коміком»

Цієї суботи відбудеться «Комедійне шоу «Суд над коміком». Комік приносить крінжову історію з його життя, два коміки представляють сторону обвинувачення, інші два – сторону захисту. Кожна зі сторін намагається довести свою правоту глядачам. В кінці шоу глядачі виносять вердикт – правий комік чи ні. Під час шоу буде відбуватись зйомка.

Коли: 23 серпня 16:00

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А

Підпільний кіноклуб

У суботу також відбудеться вечір сміливої української комедії від «Підпільного стендапу». «Підпільний кіноклуб» – це формат, де коміки як завжди дуже смішно спілкуються про улюблені фільми. Цього разу спілкування буде про серіал Breaking Bad.

На сцені:

Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер YouTube-шоу.

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із королів крінжу.

Василь Байдак. 33 роки життя. 11 років в стендап-комедії. 21 рік без стендап-комедії. А куди ж подівся ще один рік? Він пішов на те, аби придумати щось цікаве в описі до себе. наче вийшло.

Женя Коротков. Комік з акторською подачею. Генеральний директор «Розумного подкасту», автор «Короткого каналу».

Секретний гість.

Коли: 23 серпня 18:30

Місце проведення: Зал «Театральний» готелю «Турист», вул. Раїси Окіпної 2.