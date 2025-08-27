Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Концерт пам'яті Миколи Мозгового. Тіна Кароль та Злата Огнєвіч не поділили легендарну пісню

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
За словами Олени Мозгової, цього року сталася «накладка зі Златою Огнєвіч»
колаж: glavcom.ua

Олена Мозгова заявила, що Тіна Кароль заспіває легендарну пісню «Грає музика моя», яка стане першим номером концерту

Напередодні концерту «Микола Мозговий: Найкраще», який відбудеться 7 вересня 2025 року у Києві, стало відомо про зміни у програмі. За словами Олени Мозгової, доньки легендарного композитора, виступ співачки Злати Огнєвіч скасовано. Її місце займе Тіна Кароль, яка виконає одну з найвідоміших пісень маестро – «Грає музика моя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Олени Мозгової з Аліною Доротюк.

За словами Олени Мозгової, цього року сталася «накладка зі Златою Огнєвіч». Співачка переплутала пісні, вважаючи, що мала виконати «Грає музика моя». Організатори натомість дали їй інший твір, через що її виступ не відбудеться. Минулого року Злата Огнєвіч також не змогла взяти участь у концерті через хворобу.

Як повідомила Олена Мозгова, саме Тіна Кароль заспіває легендарну пісню «Грає музика моя», що стане першим номером концерту. Постановка обіцяє бути надзвичайною: організатори знайшли живий голос Миколи Мозгового та підклали його під музику, щоб створити ефект дуету. За словами тих, хто брав участь у створенні номеру, постановка «мурашить нереально».

На концерті у Палаці «Україна» прозвучать найкращі хіти Миколи Мозгового в аранжуваннях сучасних українських виконавців.

Нагадаємо, Олена Мозгова, яка вийшла заміж за співака Олександр Пономарьова, зазначає, що саме він зупинив її творчі пошуки. Цими деталями Олена поділилася в ефірі «Сніданку з 1+1», передає «Главком».

«Він сказав: ти погано співаєш. І в нашій сім’ї співати буду лише я», – розповіла продюсерка.

Олена Мозгова зазначила, що після цього зосередилася на продюсерській роботі.

Читайте також:

Теги: Злата Огнєвіч Київ концерт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з-під завалів будинку дістали першу жертву
31 липня, 06:48
Стрілка затримано. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі
На Троєщині 19-річний водій вистрілив у чоловіка через зауваження щодо паркування авто
30 липня, 09:18
Церква Феодосія Печерського на Лаврській
Аварійна просадка покриття на Лаврській: рух вулицею частково обмежено
30 липня, 17:21
Найближчі доступні апарати розташовані у сусідніх країнах, зокрема в Кракові чи Любліні
В Україні пацієнти, хворі на рак, залишились без діагностики
4 серпня, 18:27
На площі біля театру ім. Івана Франка в Києві знову триває акція протесту проти закону про НАБУ і САП
Мітинг у Києві, розширення програми «Контракт 18-24». Головне за 30 липня
30 липня, 21:21
Вибухова хвиля винесла віконні рами у приміщеннях Академії
Атака на Київ: пошкоджено корпус Академії праці, соціальних відносин та туризму (фото)
31 липня, 15:26
До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки
Удар по Києву 31 липня: за ніч рятувальники дістали ще 10 тіл, серед них – дворічна дитина
1 серпня, 07:33
Малюнки Примаченко, які раніше були недоступними для перегляду широкого загалу, нині можна розглянути в деталях
У столиці можна побачити 79 малюнків Марії Примаченко. Де та як працює виставка
14 серпня, 18:25
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
Вчора, 17:03

Шоу-біз

Концерт пам'яті Миколи Мозгового. Тіна Кароль та Злата Огнєвіч не поділили легендарну пісню
Концерт пам'яті Миколи Мозгового. Тіна Кароль та Злата Огнєвіч не поділили легендарну пісню
«Квіти не дарував». Мозгова розказала, чому пішла від Пономарьова
«Квіти не дарував». Мозгова розказала, чому пішла від Пономарьова
«З днем народження, найкращий». Акторка студії «Мамахихотала» привітала свого чоловіка-нардепа
«З днем народження, найкращий». Акторка студії «Мамахихотала» привітала свого чоловіка-нардепа
Зірка шоу «Україна має талант» доєднався до лав ЗСУ (відео)
Зірка шоу «Україна має талант» доєднався до лав ЗСУ (відео)
Тейлор Свіфт оголосила про заручини з футболістом (фото)
Тейлор Свіфт оголосила про заручини з футболістом (фото)
Відомий саксофоніст, який співпрацював з Ziferblat, доєднався до ЗСУ
Відомий саксофоніст, який співпрацював з Ziferblat, доєднався до ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
57K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
36K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
33K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2524
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua