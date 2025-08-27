Концерт пам'яті Миколи Мозгового. Тіна Кароль та Злата Огнєвіч не поділили легендарну пісню

За словами Олени Мозгової, цього року сталася «накладка зі Златою Огнєвіч»

Олена Мозгова заявила, що Тіна Кароль заспіває легендарну пісню «Грає музика моя», яка стане першим номером концерту

Напередодні концерту «Микола Мозговий: Найкраще», який відбудеться 7 вересня 2025 року у Києві, стало відомо про зміни у програмі. За словами Олени Мозгової, доньки легендарного композитора, виступ співачки Злати Огнєвіч скасовано. Її місце займе Тіна Кароль, яка виконає одну з найвідоміших пісень маестро – «Грає музика моя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Олени Мозгової з Аліною Доротюк.

За словами Олени Мозгової, цього року сталася «накладка зі Златою Огнєвіч». Співачка переплутала пісні, вважаючи, що мала виконати «Грає музика моя». Організатори натомість дали їй інший твір, через що її виступ не відбудеться. Минулого року Злата Огнєвіч також не змогла взяти участь у концерті через хворобу.

Як повідомила Олена Мозгова, саме Тіна Кароль заспіває легендарну пісню «Грає музика моя», що стане першим номером концерту. Постановка обіцяє бути надзвичайною: організатори знайшли живий голос Миколи Мозгового та підклали його під музику, щоб створити ефект дуету. За словами тих, хто брав участь у створенні номеру, постановка «мурашить нереально».

На концерті у Палаці «Україна» прозвучать найкращі хіти Миколи Мозгового в аранжуваннях сучасних українських виконавців.

Нагадаємо, Олена Мозгова, яка вийшла заміж за співака Олександр Пономарьова, зазначає, що саме він зупинив її творчі пошуки. Цими деталями Олена поділилася в ефірі «Сніданку з 1+1», передає «Главком».

«Він сказав: ти погано співаєш. І в нашій сім’ї співати буду лише я», – розповіла продюсерка.

Олена Мозгова зазначила, що після цього зосередилася на продюсерській роботі.