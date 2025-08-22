Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану

Верховний cуд України ухвалив рішення, яке повертає доступ до набережної Дніпра для всіх мешканців Києва

Правоохоронці зупинили відновлення раніше демонтованого паркану, який перекривав доступ до набережної Дніпра

Відновлення паркану, який перекривав доступ до набережної Дніпра біля житлового комплексу River Stone, було зупинено поліцейськими. Правоохоронці перебувають на місці інциденту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомлялося, столичні комунальники демонтували незаконний паркан, однак через певний час на його місці зʼявився новий. Зазначається, що демонтаж огорожі продовжиться.

Нагадаємо, Верховний суд України ухвалив рішення, яке повертає доступ до набережної Дніпра для всіх мешканців Києва. Йдеться про ділянку в урочищі Берковщина (Дарницький район), яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу River Stone на вулиці Дніпровській набережній, 14.

21 серпня Київська міська прокуратура звернулася до Київради з вимогою виконати рішення Верховного Суду та забезпечити вільний доступ мешканців до набережної Дніпра в Дарницькому районі, яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу River Stone.

До слова, сьогодні, 22 серпня, столичні комунальники за рішенням Верховного суду почали демонтувати незаконний паркан, що перекривав доступ до набережної Дніпра біля ЖК River Stone. Та не встигли працівники «Київблагоустрою» демонтувати паркан, як на його місці почав зростати новий.