У Києві чоловік щоранку грав гімн на тромбоні, а коли переїжджав – сусіди вийшли його віддячити

У Києві чоловік щоранку грав гімн на тромбоні, а коли переїжджав – сусіди вийшли його віддячити
Відео з проводами стало вірусним у мережі та зібрало вже десятки тисяч переглядів
скриншот відео

Музикант, як завжди, вийшов у двір, де його вже чекали сусіди

Жителі одного зі столичних житлових комплексів щодня з весни 2022 року о 9:01 слухали Гімн України, який для них на тромбоні виконував сусід – Валентин Дудкін. Тепер чоловік із дружиною переїжджає, тож сусіди влаштували йому зворушливі проводи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео.

Музикант, як завжди, вийшов у двір, де його вже чекали сусіди з увімкненими камерами телефонів. Валентин Дудкін виконав традиційний гімн, а після цього звернувся до присутніх зі словами: «Ми усі стали на один день ближче до перемоги. Слава Україні!». Наостанок він зіграв ще й «Ой, у лузі червона калина».

Відео з проводами стало вірусним у мережі та зібрало вже десятки тисяч переглядів. Користувачі в коментарях дякують чоловікові за таку патріотичну традицію.

Нагадаємо,  у Слобідському районі Харкова 21-річний Данило Алпєєв вночі 11 червня співав гімн України, перебуваючи під завалами, коли в його будинок влучив російський «Шахед».. Журналісти відшукали хлопця, відео з яким розійшлося мережею. Юнак разом з молодшим братом, який також опинився під завалами, почали співати гімн, поки рятувальники їх визволяли.

До слова, Сили оборони провели незвичну операцію, завдяки якій у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині пролунав гімн України. Відповідне відео опублікувала 124 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

