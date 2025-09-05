У Києві чоловік щоранку грав гімн на тромбоні, а коли переїжджав – сусіди вийшли його віддячити

Відео з проводами стало вірусним у мережі та зібрало вже десятки тисяч переглядів

Жителі одного зі столичних житлових комплексів щодня з весни 2022 року о 9:01 слухали Гімн України, який для них на тромбоні виконував сусід – Валентин Дудкін. Тепер чоловік із дружиною переїжджає, тож сусіди влаштували йому зворушливі проводи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео.

Музикант, як завжди, вийшов у двір, де його вже чекали сусіди з увімкненими камерами телефонів. Валентин Дудкін виконав традиційний гімн, а після цього звернувся до присутніх зі словами: «Ми усі стали на один день ближче до перемоги. Слава Україні!». Наостанок він зіграв ще й «Ой, у лузі червона калина».

Відео з проводами стало вірусним у мережі та зібрало вже десятки тисяч переглядів. Користувачі в коментарях дякують чоловікові за таку патріотичну традицію.

Щоранку о 9:01 донеччанин Валентин Дудкін грав гімн України на тромбоні у дворі своєї багатоповерхівки. Тепер він переїжджає, і сусіди вийшли, щоб востаннє заспівати разом

