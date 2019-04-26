На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
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Розсилка
На вул. Грушевського з’явився новий пішохідний перехід з використанням ФЕМів червоно-білого кольору
Комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала роботи з гарантійного поновлення дорожньої розмітки.
Так, на цьому тижні, з настанням сприятливих погодних умов, підрядні організації за власні кошти розпочали роботи з поновлення дорожньої розмітки на тих ділянках вулично-дорожньої мережі, де вона не витримала гарантійний термін зносостійкості. Роботи проводитимуться і надалі, зокрема й сьогодні вночі. Про це повідомляє прес-служба корпорації.
Також тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки в рамках виконання середнього ремонту ділянок вулично-дорожньої мережі.
Крім того, на вул. Михайла Грушевського з’явився новий пішохідний перехід з використанням ФЕМів червоно-білого кольору.
Нагадаємо, що перші такі переходи у столиці комунальною корпорацією «Київавтодор» були влаштовані у 2016 році. На ідею використання на пішохідних переходах замість фарби ФЕМів червоного та білого кольорів дорожників наштовхнули фізичні характеристики покриття з бруківки, адже на ньому погано тримається фарба та пластик, і дорожня розмітка пішохідного переходу швидко зношується і постійно потребує поновлення.
З цей час такі переходи довели свою ефективність. До речі, у 2017 році комунальною корпорацією «Київавтодор» був отриманий патент на влаштування таких переходів.
Як повідомлялося, у Києві на Південному мостовому переході завершуються роботи з капітального ремонту чергового деформаційного шва.