На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)



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Новий пішохідний перехід на вул. Грушевського Фото: Київавтодор

На вул. Грушевського з’явився новий пішохідний перехід з використанням ФЕМів червоно-білого кольору

Комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала роботи з гарантійного поновлення дорожньої розмітки.

Так, на цьому тижні, з настанням сприятливих погодних умов, підрядні організації за власні кошти розпочали роботи з поновлення дорожньої розмітки на тих ділянках вулично-дорожньої мережі, де вона не витримала гарантійний термін зносостійкості. Роботи проводитимуться і надалі, зокрема й сьогодні вночі. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

Також тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки в рамках виконання середнього ремонту ділянок вулично-дорожньої мережі.

Крім того, на вул. Михайла Грушевського з’явився новий пішохідний перехід з використанням ФЕМів червоно-білого кольору.

Нагадаємо, що перші такі переходи у столиці комунальною корпорацією «Київавтодор» були влаштовані у 2016 році. На ідею використання на пішохідних переходах замість фарби ФЕМів червоного та білого кольорів дорожників наштовхнули фізичні характеристики покриття з бруківки, адже на ньому погано тримається фарба та пластик, і дорожня розмітка пішохідного переходу швидко зношується і постійно потребує поновлення.

З цей час такі переходи довели свою ефективність. До речі, у 2017 році комунальною корпорацією «Київавтодор» був отриманий патент на влаштування таких переходів.

Як повідомлялося, у Києві на Південному мостовому переході завершуються роботи з капітального ремонту чергового деформаційного шва.