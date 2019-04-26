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    Новини

    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)

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    Новий пішохідний перехід на вул. Грушевського - На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    Новий пішохідний перехід на вул. Грушевського
    Фото: Київавтодор

    На вул. Грушевського з’явився новий пішохідний перехід з використанням ФЕМів червоно-білого кольору

    Комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала роботи з гарантійного поновлення дорожньої розмітки.

    Так, на цьому тижні, з настанням сприятливих погодних умов, підрядні організації за власні кошти розпочали роботи з поновлення дорожньої розмітки на тих ділянках вулично-дорожньої мережі, де вона не витримала гарантійний термін зносостійкості. Роботи проводитимуться і надалі, зокрема й сьогодні вночі. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

    Також тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки в рамках виконання середнього ремонту ділянок вулично-дорожньої мережі.

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    Крім того, на вул. Михайла Грушевського з’явився новий пішохідний перехід з використанням ФЕМів червоно-білого кольору.

    Нагадаємо, що перші такі переходи у столиці комунальною корпорацією «Київавтодор» були влаштовані у 2016 році. На ідею використання на пішохідних переходах замість фарби ФЕМів червоного та білого кольорів дорожників наштовхнули фізичні характеристики покриття з бруківки, адже на ньому погано тримається фарба та пластик, і дорожня розмітка пішохідного переходу швидко зношується і постійно потребує поновлення.

    З цей час такі переходи довели свою ефективність. До речі, у 2017 році комунальною корпорацією «Київавтодор» був отриманий патент на влаштування таких переходів.

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    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    На столичних дорогах поновлюють дорожню розмітку (фото)
    Фото: Київавтодор

    Як повідомлялося, у Києві на Південному мостовому переході завершуються роботи з капітального ремонту чергового деформаційного шва.

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