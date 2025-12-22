На столичній Оболоні з квартири вилучено вовка, який напав на власницю (відео)

Власницю тварини госпіталізували з пораненнями руки та стегна; медики надали необхідну допомогу та наклали шви

На Оболоні жінка тримала у себе в квартирі справжнього вовка, який врешті ледь не з’їв її. Історію порятунку тварини розповіли в Wild Animals Rescue Center, інформує «Главком».

Тварина завдала власниці поранень руки та стегна. Жінку госпіталізували, у лікарні зашили рани.

«Неадекватна жінка утримувала тварину в себе вдома впродовж тривалого часу. Звісно, що в таких непридатних умовах у дикої тварини посилився стрес та проявилась агресія, тож вовк напав на неї, сильно розірвав руку та покусав за стегно.

Наслідки утримання дикої тварини вдома фото: Wild Animals Rescue Center

Сусіди викликали швидку допомогу, в лікарні жінці зашили рани, але додому вона так і не потрапила. Саме тоді вона зателефонувала до нас, оскільки вовк кидався та не давав зайти до квартири», - зазначається в повідомленні.

Ця жінка не вперше заводить диких тварин, адже сім років тому у неї вже вилучали двох вовків – Армана та Малиша – яких після лікування волонтери відправили жити за кордон у хороші умови.

«Тепер вона знову придбала вовка на сайті animal-planet (так, так, ось так просто можна купити в нас дику тварину) і тепер пожинає наслідки цього. Окрім того, що дика тварина утримувалась в квартирі, там ще й страшна антисанітарія, бруд, жахливий сморід, вовк не має ані вакцин, ані обробок. І цього разу, ми зробимо все, що від нас залежить, аби не допустити подібного, і щоб більше ця жінка не заводила диких тварин. Ми домовились із деякими небайдужими сусідами, і у разі появи нових диких тварин, вони негайно повідомлять нас, і тоді вже їй не вдасться уникнути покарання. Дякуємо лікарям Інні Васильковській та Вікторії Коваль, які незважаючи на екстремальні умови професійно виконали свою роботу. Ця ситуація вкотре підкреслює, що заводити диких тварин вдома, не тільки жорстоко по відношенню до них, а й небезпечно для людей», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Києві волонтери забрали хворого дикого вовка, який протягом двох років жив у квартирі однієї з багатоповерхівок. Тварину передали до притулку для диких тварин після того, як власники зрозуміли, що не можуть більше про неї піклуватися.