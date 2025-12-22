Головна Київ Новини
search button user button menu button

На столичній Оболоні з квартири вилучено вовка, який напав на власницю (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На столичній Оболоні з квартири вилучено вовка, який напав на власницю (відео)
Рятувальники Wild Animals Rescue Center ввели тварині седативні препарати
скриншот відео

Власницю тварини госпіталізували з пораненнями руки та стегна; медики надали необхідну допомогу та наклали шви

На Оболоні жінка тримала у себе в квартирі справжнього вовка, який врешті ледь не з’їв її. Історію порятунку тварини розповіли в Wild Animals Rescue Center, інформує «Главком».

Тварина завдала власниці поранень руки та стегна. Жінку госпіталізували, у лікарні зашили рани.

«Неадекватна жінка утримувала тварину в себе вдома впродовж тривалого часу. Звісно, що в таких непридатних умовах у дикої тварини посилився стрес та проявилась агресія, тож вовк напав на неї, сильно розірвав руку та покусав за стегно.

Наслідки утримання дикої тварини вдома
Наслідки утримання дикої тварини вдома
фото: Wild Animals Rescue Center

Сусіди викликали швидку допомогу, в лікарні жінці зашили рани, але додому вона так і не потрапила. Саме тоді вона зателефонувала до нас, оскільки вовк кидався та не давав зайти до квартири», - зазначається в повідомленні.

Ця жінка не вперше заводить диких тварин, адже сім років тому у неї вже вилучали двох вовків – Армана та Малиша – яких після лікування волонтери відправили жити за кордон у хороші умови.

 

«Тепер вона знову придбала вовка на сайті animal-planet (так, так, ось так просто можна купити в нас дику тварину) і тепер пожинає наслідки цього. Окрім того, що дика тварина утримувалась в квартирі, там ще й страшна антисанітарія, бруд, жахливий сморід, вовк не має ані вакцин, ані обробок. І цього разу, ми зробимо все, що від нас залежить, аби не допустити подібного, і щоб більше ця жінка не заводила диких тварин. Ми домовились із деякими небайдужими сусідами, і у разі появи нових диких тварин, вони негайно повідомлять нас, і тоді вже їй не вдасться уникнути покарання. Дякуємо лікарям Інні Васильковській та Вікторії Коваль, які незважаючи на екстремальні умови професійно виконали свою роботу. Ця ситуація вкотре підкреслює, що заводити диких тварин вдома, не тільки жорстоко по відношенню до них, а й небезпечно для людей», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Києві волонтери забрали хворого дикого вовка, який протягом двох років жив у квартирі однієї з багатоповерхівок. Тварину передали до притулку для диких тварин після того, як власники зрозуміли, що не можуть більше про неї піклуватися. 

Теги: Київ тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Монтенегру вшановують памʼять полеглих українських воїнів, 20 грудня 2025 р.
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
20 грудня, 13:15
Як Київрада повертала Мазепу до Києва: список депутатів, які не підтримали
Як Київрада повертала Мазепу до Києва: список депутатів, які не підтримали столиця
17 грудня, 12:05
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
13 грудня, 03:30
Аварійно-відновлювальні бригади працювали цілодобово
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії
12 грудня, 15:50
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року
10 грудня, 20:30
Президент наголосив на необхідності посилення захисту та тиску на Росію
Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський
29 листопада, 10:35
Дрони атакували Київ
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
29 листопада, 00:52
Борсуки виходять у своїх справах переважно в сутінках або вночі
У Чорнобильському заповіднику зафіксовано таємничого звіра, якого побачити вдень майже неможливо
25 листопада, 21:19
Наслідки ударів по Києву
Масована атака на Україну, заяви США, вибухи у Росії: головне за ніч
25 листопада, 05:18

Новини

На столичній Оболоні з квартири вилучено вовка, який напав на власницю (відео)
На столичній Оболоні з квартири вилучено вовка, який напав на власницю (відео)
Продуктові ярмарки у столиці 23-28 грудня: повний розклад на тиждень
Продуктові ярмарки у столиці 23-28 грудня: повний розклад на тиждень
Невдалий розворот фури призвів до смерті підлітка: подробиці ранкової трагедії у Києві
Невдалий розворот фури призвів до смерті підлітка: подробиці ранкової трагедії у Києві
Нічна стрілянина на Бессарабці: поліція затримала 28-річного киянина
Нічна стрілянина на Бессарабці: поліція затримала 28-річного киянина
«Київміськбуд» отримав нового керівника: що про нього відомо
«Київміськбуд» отримав нового керівника: що про нього відомо
Рух Південним мостом через Дніпро частково обмежено 22 грудня: деталі
Рух Південним мостом через Дніпро частково обмежено 22 грудня: деталі

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua