У Чорнобильському заповіднику зафіксовано таємничого звіра, якого побачити вдень майже неможливо

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Чорнобильському заповіднику зафіксовано таємничого звіра, якого побачити вдень майже неможливо
Борсуки виходять у своїх справах переважно в сутінках або вночі
фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Andrew Simon

Тварину майже неможливо побачити вдень у Чорнобильському заповіднику

У Чорнобильській зоні мешкає «таємничий звір» – борсук, якого складно помітити вдень. Однак дослідникам Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника вдалося зазнимкувати цього звіра у сонячному світлі. У заповіднику показали фото таємничого мешканця та розповіли про нього, пише «Главком».

Борсука можна побачити лише вночі, тож вдень його зустріти майже неможливо. «Борсуки виходять у своїх справах переважно в сутінках або вночі. Борсучі нори можуть мати десятки метрів ходів, кілька поверхів і навіть «спальні кімнати», які ця тварина вистеляє сухим листям. Деякі борсукові домівки передаються з покоління в покоління та існують десятки років», – розповіли фахівці заповідника.

Попри те, що борсуки на вигляд немалі, вони поводяться доволі охайно. Наприклад для туалету вони облаштовують собі «окремі ямки» та піклуються про чистоту території біля своєї нори. Харчуються ці тварини переважно черв’яками, корінцями, ягодами, комахами та дрібними хребетними.

У цю пору року борсуки зайнятті тим, що активно накопичують жир, а взимку вони впадають у сплячку. Однак інколи вони прокидаються, щоб поїсти та перевірити, чи все добре з їхньою домівкою.

Нещодавно в Чорнобильській зоні було помітили незвичайну пташку – синицю довгохвосту. Працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника опублікували кадри цього птаха та розповіли про його особливості.

Раніше «Главком» розповідав, що в Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив небезпечний хижак. У «Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику» мешкає рись євразійська. Одна особина представників цього виду потрапила до фотопастки «Полісся – дика природа без кордонів», встановлених на території заповідника.

Теги: Чорнобильська зона тварини Заповідники

