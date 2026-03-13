У Дарницькому районі виявлено нездетоновану бойову частину дрона (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Дарницькому районі виявлено нездетоновану бойову частину дрона (фото)
Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» не здетонувала та мала механічні пошкодження
фото: поліція Києва

Фахівці вибухотехнічної служби із дотриманням мір безпеки перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення

Вибухотехніки поліції вилучили нездетоновану бойову частину ударного БпЛА у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що небезпечну знахідку поліцейські виявили у лісосмузі на в’їзді до Києва.

Небезпечну знахідку поліцейські виявили у лісосмузі на в’їзді до Києва
Небезпечну знахідку поліцейські виявили у лісосмузі на в’їзді до Києва
фото: поліція Києва

Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» не здетонувала та мала механічні пошкодження, тож фахівці вибухотехнічної служби із дотриманням мір безпеки перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення.

Вибухотехнік оглядає небезпечну знахідку
Вибухотехнік оглядає небезпечну знахідку
фото: поліція Києва
Нездетонована бойова частина дрона приземлилася у лісосмузі на в’їзді до Києва
Нездетонована бойова частина дрона приземлилася у лісосмузі на в’їзді до Києва
фото: поліція Києва
Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2»
Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2»
фото: поліція Києва

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них та негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, на початку березня у лісі в Голосіївському районі правоохоронці виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА. Боєприпас знайшли у лісопарковій зоні поблизу села Лісники. 

Читайте також

Від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву всіляку гуманітарну допомогу
Мер Парижа привезла в Київ генератори
21 лютого, 13:08
Наслідки атаки на Київщину 22 лютого
Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула
22 лютого, 17:59
Затриманий не зміг пояснити мотиви свого вчинку
«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам
26 лютого, 22:42
Україна посилила інженерний захист трас у Харківській, Сумській і Чернігівській областях
Україна прискорила будівництво антидронових сіток над прифронтовими дорогами
25 лютого, 16:33
Російський БпЛА зник після втручання шведських військових
Російський дрон наблизився до атомного авіаносця Франції
26 лютого, 17:02
«Абсолютно сміховинно»: Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро прокоментував можливу провокацію РФ
«Абсолютно безглуздо». Глава МЗС Франції про ймовірну провокацію РФ з дроном
27 лютого, 18:15
Посольство Ірану в Києві оголосило дні жалоби за Хаменеї
Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)
5 березня, 14:36
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 березня, 19:36
Скульптуру офіційно списали за клопотанням директора закладу через її аварійність
Стала відома причина демонтажу казкового Буратіно на Академмістечку (відео)
10 березня, 17:36

Новини

65-ті роковини Куренівської трагедії: як радянська влада намагалася приховати загибель сотень киян
65-ті роковини Куренівської трагедії: як радянська влада намагалася приховати загибель сотень киян
Чотири роки тому російські окупанти стратили фотожурналіста Макса Левіна
Чотири роки тому російські окупанти стратили фотожурналіста Макса Левіна
У Дарницькому районі виявлено нездетоновану бойову частину дрона (фото)
У Дарницькому районі виявлено нездетоновану бойову частину дрона (фото)
На Лівому березі столиці на маршрут вийшли нові трамваї (фото)
На Лівому березі столиці на маршрут вийшли нові трамваї (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня

Новини

«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
