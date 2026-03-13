У Дарницькому районі виявлено нездетоновану бойову частину дрона (фото)
Фахівці вибухотехнічної служби із дотриманням мір безпеки перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення
Вибухотехніки поліції вилучили нездетоновану бойову частину ударного БпЛА у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Повідомляється, що небезпечну знахідку поліцейські виявили у лісосмузі на в’їзді до Києва.
Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» не здетонувала та мала механічні пошкодження, тож фахівці вибухотехнічної служби із дотриманням мір безпеки перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення.
Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них та негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.
Нагадаємо, на початку березня у лісі в Голосіївському районі правоохоронці виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА. Боєприпас знайшли у лісопарковій зоні поблизу села Лісники.
