У Дарницькому районі виявлено нездетоновану бойову частину дрона (фото)

Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» не здетонувала та мала механічні пошкодження

Фахівці вибухотехнічної служби із дотриманням мір безпеки перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення

Вибухотехніки поліції вилучили нездетоновану бойову частину ударного БпЛА у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що небезпечну знахідку поліцейські виявили у лісосмузі на в’їзді до Києва.

Небезпечну знахідку поліцейські виявили у лісосмузі на в’їзді до Києва фото: поліція Києва

Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» не здетонувала та мала механічні пошкодження, тож фахівці вибухотехнічної служби із дотриманням мір безпеки перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення.

Вибухотехнік оглядає небезпечну знахідку фото: поліція Києва

Нездетонована бойова частина дрона приземлилася у лісосмузі на в’їзді до Києва фото: поліція Києва

Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» фото: поліція Києва

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них та негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, на початку березня у лісі в Голосіївському районі правоохоронці виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА. Боєприпас знайшли у лісопарковій зоні поблизу села Лісники.