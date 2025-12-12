Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії
Аварійно-відновлювальні бригади працювали цілодобово
фото: Київтеплоенерго

Через аварію без тепла були мікрорайони Теремки-1, Теремки-2 та будинки частини Голосіївського проспекту

Аварійна бригада «Київтеплоенерго» усунула пошкодження на магістральній тепломережі на Голосіївському проспекті, що сталось 10 грудня.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслжбу КМДА.

Під час ремонту аварійна служба усувала пошкодження на кількох ділянках тепломережі, що забезпечує теплом мікрорайони Теремки-1, Теремки-2 та будинки частини Голосіївського проспекту.

Як повідомили у КМДА, аварійно-відновлювальні бригади працювали цілодобово, щоб повернути опалення в максимально стислі терміни. Фахівці після розриття відповідних ділянок дренували воду, демонтували та замінили пошкоджені ділянки труб. Задіяли всю необхідну спецтехніку: екскаватори, автокрани, системи дренування води, вантажівки та спецаварійні автомобілі.

Наразі триває заповнення трубопроводів теплоносієм, опалення поступово повертають до будинків Голосіївського району. Для подачі тепла до квартир, управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах.

Нагадаємо, заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон стартував за умов безпрецедентних атак ворога на енергетичну та теплову генерацію. «Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», – заявив заступник Міністра. Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів і підкреслив, що Україна входить у цей сезон із готовністю, злагодженою роботою енергетиків, комунальників, місцевої влади та підтримкою міжнародних партнерів.

23 жовтня 2025 року Кличко наголосив, що столиця перебуває на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану. За словами мера, влада готувалася до нього, враховуючи досвід попередніх складних років: ремонтували найзношеніші та пошкоджені ворогом ділянки мереж. Проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень, збільшили запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджували і співфінансували програму енергостійкості житлових будинків, створювали захист енергооб»єктів, відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.

Теги: Київ опалення Київтеплоенерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року
13 листопада, 20:04
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
25 листопада, 04:26
Від російського удару загинула людина
Атака на Київ: відео з вигорілих квартир Дарницького району
29 листопада, 10:54
Будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу на столичній Оболоні 14 листопада 2025 року
Нічна атака залишила без газу будинки у п'яти районах Києва
14 листопада, 16:14
О 17:34 у столиці пролунав відбій
Повітряна тривога у Києві тривала 28 хвилин
15 листопада, 17:42
Внаслідок пожежі було пошкоджено товари та частину торгівельного обладнання магазину
Іноземець підпалив гіпермаркет на Київщині: деталі та фото
15 листопада, 18:21
Виставка працюватиме до 1 лютого 2026 року
Київ, якого більше немає. Музей історії показав унікальні фото Болотова та техніку початку XX століття
27 листопада, 17:00
Інцидент стався увечері поблизу багатоповерхівки у Дарницькому районі
У Києві чоловік напав із ножем на перехожого, який заступився за дитину
28 листопада, 15:58
Пожежа охопила площу 150 кв. м
У центрі столиці рятувальники загасили пожежу у відселеній садибі Сидорова (фото)
9 грудня, 10:15

Новини

На Київщині через отруєння помер чоловік, дві жінки в лікарні
На Київщині через отруєння помер чоловік, дві жінки в лікарні
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 грудня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 грудня
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua