«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії

Через аварію без тепла були мікрорайони Теремки-1, Теремки-2 та будинки частини Голосіївського проспекту

Аварійна бригада «Київтеплоенерго» усунула пошкодження на магістральній тепломережі на Голосіївському проспекті, що сталось 10 грудня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслжбу КМДА.

Під час ремонту аварійна служба усувала пошкодження на кількох ділянках тепломережі, що забезпечує теплом мікрорайони Теремки-1, Теремки-2 та будинки частини Голосіївського проспекту.

Як повідомили у КМДА, аварійно-відновлювальні бригади працювали цілодобово, щоб повернути опалення в максимально стислі терміни. Фахівці після розриття відповідних ділянок дренували воду, демонтували та замінили пошкоджені ділянки труб. Задіяли всю необхідну спецтехніку: екскаватори, автокрани, системи дренування води, вантажівки та спецаварійні автомобілі.

Наразі триває заповнення трубопроводів теплоносієм, опалення поступово повертають до будинків Голосіївського району. Для подачі тепла до квартир, управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах.

Нагадаємо, заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон стартував за умов безпрецедентних атак ворога на енергетичну та теплову генерацію. «Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», – заявив заступник Міністра. Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів і підкреслив, що Україна входить у цей сезон із готовністю, злагодженою роботою енергетиків, комунальників, місцевої влади та підтримкою міжнародних партнерів.

23 жовтня 2025 року Кличко наголосив, що столиця перебуває на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану. За словами мера, влада готувалася до нього, враховуючи досвід попередніх складних років: ремонтували найзношеніші та пошкоджені ворогом ділянки мереж. Проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень, збільшили запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджували і співфінансували програму енергостійкості житлових будинків, створювали захист енергооб»єктів, відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.