Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 11 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 11 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 23:30;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 23:30;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 20:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 23:30;
  • 3.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 19:00, з 23:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 16:30 до 22:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:00;
  • 6.1 черга – без світла з 07:00 до 13:00, з 16:30 до 23:30;
  • 6.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 23:30.
Київ: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, 10 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські обстріли. На ранок без світла залишаються споживачі в Миколаївській і Харківській областях. Водночас у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація поступово покращується.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Київ відключення відключення світла електроенергія ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За тиждень ДТЕК повернув світло пів мільйону родин, що були без електрики через обстріли
За тиждень ДТЕК повернув світло пів мільйону родин, що були без електрики через обстріли
8 грудня, 19:36
Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики – гендиректор ДТЕК
Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики – гендиректор ДТЕК
3 грудня, 16:57
За 11 місяців роботи кінологи зі своїми помічниками відпрацювали 130 викликів
Столична поліція показала, хто допоміг знайти 50 кг наркотиків (фото)
2 грудня, 11:29
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 21:19
Київщина: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
21 листопада, 19:36
Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 накрита будівельним брезентом
На Подолі розпочато демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху, що є пам’яткою історії
20 листопада, 10:04
21-річний киянин пояснив, що пошкодив чуже авто, оскільки не контролював себе через надмірне вживання алкоголю
У Києві юнак сидів на даху авто і молотив у скло ногами: що він розповів поліцейським
19 листопада, 11:44
Муніципальна охорона на місці влучання у Смрецькому парку
Російські дрони атакували дитячу залізницю у столиці (фото)
14 листопада, 13:43
Автостоянку по вул. Оноре де Бальзака, 82А буде демонтовано за рішенням суду
Суд змусив власника знести автостоянку на Троєщині та повернути землю громаді
13 листопада, 15:57

Новини

Київ: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року
Будівництво СІЗО під Борисполем: у кошторисі виявлено 9 млн грн переплати. Розслідування
Будівництво СІЗО під Борисполем: у кошторисі виявлено 9 млн грн переплати. Розслідування
Смерть сина Каденюка: названо основну версію слідства
Смерть сина Каденюка: названо основну версію слідства
Вбивство на Київщині: тіло застреленого іноземця знайдено біля одного з кладовищ
Вбивство на Київщині: тіло застреленого іноземця знайдено біля одного з кладовищ
БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет
БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua