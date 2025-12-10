Київ: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 11 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 11 грудня

1.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 23:30;

1.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 23:30;

2.1 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 20:00 до 24:00;

3.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 23:30;

3.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 19:00, з 23:30 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 16:30 до 22:00;

5.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:00;

6.1 черга – без світла з 07:00 до 13:00, з 16:30 до 23:30;

6.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 23:30.

Нагадаємо, 10 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські обстріли. На ранок без світла залишаються споживачі в Миколаївській і Харківській областях. Водночас у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація поступово покращується.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.