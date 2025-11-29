Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
Наслідки російської атаки зафіксовані на двох локаціях: у Дарницькому та Шевченківському районах
У ніч на 29 листопада російські терористи скерували на Київ ударні дрони. Перші наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у двох районах. Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко, пише «Главком».
Наслідки російської атаки зафіксовані на двох локаціях: у Дарницькому та Шевченківському районах. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлової багатоповерхівки. Подробиці уточнюються.
Місцеві пабліки публікують кадри з наслідками атаки. На відео видно, що пожежа охопила квартиру у одній з багатоповерхівок. За повідомленням каналів, це кадри з Шевченківського району.
Як повідомлялось, уніч на 29 листопада у Києві та області прогриміли вибухи. Окупанти атакують регіон безпілотниками.
О 22:56 28 листопада у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.
Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування крилатих та балістичних ракет, наразі зафіксовано роботу ППО по ударних дронах.
