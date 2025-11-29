Головна Країна Події в Україні
Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський
Президент наголосив на необхідності посилення захисту та тиску на Росію
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент України розповів про масовану атаку на столицю

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку, яку Росія здійснила сьогодні на Київ та область. За його словами, ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих та десятки поранених внаслідок ударів. Президент висловив співчуття рідним та близьким жертв.

Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський фото 1
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

 «Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках», – повідомив Зеленський.

Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський фото 2
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

На місцях влучань у Києві та області активно працюють усі екстрені служби, ліквідовуючи наслідки руйнувань.

Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський фото 3
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент наголосив на необхідності посилення захисту та тиску на Росію: «Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту».

Зеленський закликав Європу ухвалити рішення щодо заморожених російських активів, підкреслюючи, що це необхідно, якщо Москва не має наміру відмовлятися від ракетних ударів.

Нагадаємо, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини. 

