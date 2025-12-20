Головна Київ Новини
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
До Києва прибув прем'єр-міністр Португалії: відео
Зеленський та Монтенегру вшановують памʼять полеглих українських воїнів, 20 грудня 2025 р.
скриншот відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Володимир Зеленський та Луїш Монтенегру вшанували памʼять полеглих українських воїнів

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва та зустрівся з президентом України Влодимиром Зеленським. Про це повідомив очільник України на своїх сторінках у соцмережах, передає «Главком».

Володимир Зеленський та Луїш Монтенегру вшанували памʼять полеглих українських воїнів.

«Сьогодні разом із прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру вшанували памʼять наших полеглих воїнів. Вічна памʼять усім нашим воїнам, кожному українцю, які віддали свої життя, щоб Україна могла жити!», – написав президент.

Нагадаємо, що Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, уже попрямував до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. 

До слова, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру. 

За словами президента, українські представники попрямували до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Теги: Португалія Володимир Зеленський Київ

