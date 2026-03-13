Головна Київ Новини
На Лівому березі столиці на маршрут вийшли нові трамваї (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Лівому березі столиці на маршрут вийшли нові трамваї (фото)
ерші п’ять трамваїв уже працюють на лініях, а сьогоднішнє поповнення завершило оновлення складу на цьому напрямку
фото: Віталій Кличко/Telegram

Нові трамваї адаптовані для маломобільних груп населення

Сьогодні, 13 березня, на трамвайному маршруті №27 розпочали роботу три нові низькопідлогові вагони виробництва ТОВ «Татра-Юг». Вони сполучатимуть три райони столиці: Дарницький, Дніпровський та Деснянський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що ці трамваї є частиною партії з восьми пасажирських вагонів, які місто закупило минулого року. Перші п’ять одиниць уже працюють на лініях, а сьогоднішнє поповнення завершило оновлення складу на цьому напрямку.

Трамваї адаптовані для маломобільних груп населення
Трамваї адаптовані для маломобільних груп населення
фото: Віталій Кличко/Telegram

За словами Кличка, вагони мають 100% низьку підлогу, оснащені кондиціонуванням та опаленням, а також системою відеоспостереження та автоматизованою системою оплати проїзду. Для комфорту пасажирів у салоні передбачені вісім пристроїв для зарядки гаджетів.

Нові трамваї працюватимуть на маршруті №27
фото: Віталій Кличко/Telegram

Трамваї адаптовані для маломобільних груп населення: передбачені відкидні пандуси, спеціальні інформаційні табло та система звукового оголошення зупинок. Двері вагонів оснащені додатковою світловою та звуковою сигналізацією для безпеки пасажирів під час посадки та висадки.

Перевозити трамваї можуть одночасно понад 260 пасажирів (із них 67 місць для сидіння).

Нагадаємо, у столиці зафіксовано черговий випадок підняття вартості проїзду в маршрутках приватних перевізників.  З 14 березня вартість поїздки на маршруті №434 становитиме 20 грн. Відповідні оголошення вже з’явилися в салонах автобусів.

Теги: Київ громадський транспорт

На Лівому березі столиці на маршрут вийшли нові трамваї (фото)
На Лівому березі столиці на маршрут вийшли нові трамваї (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня
Обшуки у «Київавтодорі»: правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів на дорожню розмітку
Обшуки у «Київавтодорі»: правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів на дорожню розмітку
Щомісячний прибуток до 500 тис. грн. Поліція припинила роботу нарколабораторії у Києві (фото)
Щомісячний прибуток до 500 тис. грн. Поліція припинила роботу нарколабораторії у Києві (фото)
Виїзд за кордон у статусі священника: поліція Києва викрила чергову схему для ухилянтів
Виїзд за кордон у статусі священника: поліція Києва викрила чергову схему для ухилянтів

