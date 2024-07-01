Головна Київ Новини
search button user button menu button

Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах
На сайті міської ради з'явилася петиція щодо встановлення захисних екранів на станціях метро
фото з відкритих джерел

Ідея з’явилась на тлі декількох випадків потрапляння пасажирів під потяг метро, які трапились за останні дні

У Києві пропонують встановити захисні екрани в метрополітені на станціях «Золоті Ворота» та «Університет». Відповідна петиція з’явилась на сайті міської ради ради на тлі декількох інцидентів на станціях «Золоті Ворота» та «Університет», коли пасажири потрапили під потяг. З шести тисяч необхідних підписів, за три дні вдалось зібрати 1700.

«Встановлення захисних екранів допоможе зменшити ризики та покращить загальний рівень безпеки на станціях метрополітену», – вважають автори петиції.

Водночас у мережі вже реагують на петицію, натякаючи на те, що реалізація цього проєкту може спричинити підвищення плати за проїзд.

«Я абсолютно не проти захисних екранів... Але, як на мене, там не вистачає одного речення. Пропонуємо це зробити за рахунок підвищення плати за проїзд», – коментує ініціативу бізнесмен Олександр Деркач і додає, що таких запитів може бути багато, але «бажано щоб за це хтось заплатив».

Під його постом з’явилась низка коментарів:

  • Впевнена, що кияни цього не пропонували. Щось не памʼятаю, щоб кількість – тих, хто потрапив під потяг за останній час збільшилась! Чергове відмивання грошей;
  • Є таке поняття «оптимізація витрат», якщо зробити аудит Київського метрополітену, то гроші обов'язково знайдуться;
  • Дратує звичка неекономної розхлябаності, неначе все коштує 2 копійки;
  • Всі коменти від тих, хто метро практично не користується... Неодмінно його вже давно треба було зробити більш безпечним і встановити якісь прозорі захисні екрани;
  • Пропоную до кожного пасажира прилаштувати інспектора з безпеки. І ще, видавати пасажирам подушки безпеки. Пропоную, пропоную, і ще раз пропоную… А гроші звідки?

Нагадаємо, 28 червня на станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона.

У той же день на станції столичного метро «Золоті ворота» пасажир потрапив під потяг. Аналогічний інцидент з іще одним чоловіком стався і на станції «Університет».

Читайте також: Столичний метрополітен повідомив, на якому етапі перебуває ремонт «синьої» гілки
Теги: університет метро Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах
Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Київ 30 червня
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Київ 30 червня
У Києві затримано «активістів», які готували низку провокацій після Дня Конституції
У Києві затримано «активістів», які готували низку провокацій після Дня Конституції
Ракетний удар по Київщині: з'явилися нові деталі (фото)
Ракетний удар по Київщині: з'явилися нові деталі (фото)
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Ексгенсек НАТО відповів, коли закінчиться війна в Україні
5792
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
4980
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
4353
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
3640
Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua