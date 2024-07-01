Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах

Ідея з’явилась на тлі декількох випадків потрапляння пасажирів під потяг метро, які трапились за останні дні

У Києві пропонують встановити захисні екрани в метрополітені на станціях «Золоті Ворота» та «Університет». Відповідна петиція з’явилась на сайті міської ради ради на тлі декількох інцидентів на станціях «Золоті Ворота» та «Університет», коли пасажири потрапили під потяг. З шести тисяч необхідних підписів, за три дні вдалось зібрати 1700.

«Встановлення захисних екранів допоможе зменшити ризики та покращить загальний рівень безпеки на станціях метрополітену», – вважають автори петиції.

Водночас у мережі вже реагують на петицію, натякаючи на те, що реалізація цього проєкту може спричинити підвищення плати за проїзд.

«Я абсолютно не проти захисних екранів... Але, як на мене, там не вистачає одного речення. Пропонуємо це зробити за рахунок підвищення плати за проїзд», – коментує ініціативу бізнесмен Олександр Деркач і додає, що таких запитів може бути багато, але «бажано щоб за це хтось заплатив».

Під його постом з’явилась низка коментарів:

Впевнена, що кияни цього не пропонували. Щось не памʼятаю, щоб кількість – тих, хто потрапив під потяг за останній час збільшилась! Чергове відмивання грошей;

Є таке поняття «оптимізація витрат», якщо зробити аудит Київського метрополітену, то гроші обов'язково знайдуться;

Дратує звичка неекономної розхлябаності, неначе все коштує 2 копійки;

Всі коменти від тих, хто метро практично не користується... Неодмінно його вже давно треба було зробити більш безпечним і встановити якісь прозорі захисні екрани;

Пропоную до кожного пасажира прилаштувати інспектора з безпеки. І ще, видавати пасажирам подушки безпеки. Пропоную, пропоную, і ще раз пропоную… А гроші звідки?

Нагадаємо, 28 червня на станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона.

У той же день на станції столичного метро «Золоті ворота» пасажир потрапив під потяг. Аналогічний інцидент з іще одним чоловіком стався і на станції «Університет».