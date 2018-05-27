На столичному ринку демонтують вивіску кіоска, біля якого побили пенсіонера
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На місці працюють близько 10 поліцейських
На ринку біля станції метро «Лісова» демонтують вивіску кіоска, біля якого стався конфлікт 25 травня, коли продавець вдарив військового пенсіонера. Про це передає «Громадське».
Повідомляється, що на місці працюють близько 10 поліцейських, які проводять там слідчі дії.
Нагадаємо, у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.
Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро «Лісова».
Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Повідомляється, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.
Джерело: Громадське