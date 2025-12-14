Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 14 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку противник наступав один раз у бік Приморського

Сьогодні держава-терорист завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 грудня станом на 22:00 відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив два авіаційні удари, скинувши шість КАБ та 140 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог десять разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку: поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного. Дві ворожі атаки тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки й Піщаного.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбили дев’ять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне. Ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення із противником у районі Часового Яру.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Наші війська сьогодні відбили 23 ворожі атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне. Ще 6 боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник наступав один раз у бік Приморського.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту закінчилась невдачею.

Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1390-й день повномасштабної війни в Україні.

