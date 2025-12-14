Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу
На Оріхівському напрямку противник наступав один раз у бік Приморського
Сьогодні держава-терорист завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
14 грудня станом на 22:00 відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
Відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив два авіаційні удари, скинувши шість КАБ та 140 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Сьогодні ворог десять разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку: поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного. Дві ворожі атаки тривають до цього часу.
На Куп'янському напрямку
Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки й Піщаного.
На Лиманському напрямку
Українські захисники відбили дев’ять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне. Ще два боєзіткнення тривають.
На Слов'янському напрямку
Українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.
На Краматорському напрямку
Відбулося одне боєзіткнення із противником у районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку
Наші війська сьогодні відбили 23 ворожі атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку
Агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку
Наші оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне. Ще 6 боєзіткнень досі тривають.
На Гуляйпільському напрямку
Ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.
На Оріхівському напрямку
Противник наступав один раз у бік Приморського.
На Придніпровському напрямку
Одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту закінчилась невдачею.
Нагадаємо, триває 1390-й день повномасштабної війни в Україні.
