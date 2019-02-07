На столичному вокзалі помер пасажир, який запізнився на потяг



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Чоловік вирішив переночувати в залі очікування і там помер Фото: Інформатор

У будівлю вокзалу чоловік увійшов, будучи п'яним

У четвер, 7 лютого, на другому поверсі Південного вокзалу помер пасажир. Чоловік запізнився на потяг, що йде в Лисичанськ.

Тіло виявили волонтери, які чергують на вокзалі, близько 2:15. Про це повідомляє Інформатор.

За словами волонтерів, 39-річний чоловік буквально на кілька хвилин запізнився на потяг, що йде в Лисичанськ. У будівлю вокзалу він увійшов, будучи в стані алкогольного сп'яніння - чоловіка сильно хитало. Коли він дізнався, що запізнився на свій потяг, то вирішив переночувати в залі очікування.

Приблизно через годину волонтери виявили, що пасажир погано себе почуває. Його намагалися привести до тями, використовуючи нашатирний спирт, і поклали набік, щоб чоловік не захлинувся власною слиною. Проте всі їхні зусилля виявилися марними, пасажир помер прямо в будівлі Південного вокзалу.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі трагічної події встановить слідство.