На Святошині обурені кияни заблокували рух автобусів (фото)



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Фото: Київ оперативний

Люди годинами не можуть виїхати зі свого масиву, тому що автобуси не стають на їхній зупинці

У вівторок, 29 вересня, вранці у Святошинському районі Києва люди перекрили рух автобуса №37 (маршрут станція метро «Святошин» - житловий масив Західний).

Місцеві мешканці заблокували рух автобусів на зупинці «Вулиця Бударіна». Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Люди кажуть, що автобуси забирають людей на Чайці, а у них навіть не зупиняються, через що їм доводиться більше години чекати на зупинці.

За словами мітингувальників, вони неодноразово зверталися до місцевої влади, але навіть перед виборами всім байдуже.

На місце прибули правоохоронці для з'ясування обставин інциденту.

Як відомо, у зв'язку із карантинними обмеженнями перевезення пасажирів у громадському транспорті столиці дозволено тільки в межах сидячих місць.