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    Смертельна ДТП під Києвом: перекинувся позашляховик із неповнолітнім за кермом (фото, відео)

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    Хлопець не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся - Смертельна ДТП під Києвом: перекинувся позашляховик із неповнолітнім за кермом (фото, відео)
    Хлопець не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся
    Фото: Нацполіція

    14-річний хлопець хотів покататися по селу зі своїми неповнолітніми друзями

    Сьогодні, 29 жовтня, близько 11-ї години ранку в селі Крячки Васильківського району 14-річний хлопець не впорався з керуванням батьківського позашляховика, авто перекинулося, хлопець загинув на місці події.

    Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 від випадкових свідків, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція з’ясувала, що неповнолітній вирішив взяти авто батьків та разом з трьома друзями 14-ти та 15-ти років покататися на ньому по селу. В результаті ця мандрівка закінчилася трагічно.

    Пасажири позашляховика наразі перебувають у місцевій лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

    Поліція встановлює всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди.

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    Смертельна ДТП під Києвом: перекинувся позашляховик із неповнолітнім за кермом (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: перекинувся позашляховик із неповнолітнім за кермом (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: перекинувся позашляховик із неповнолітнім за кермом (фото, відео)

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

    У неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.

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