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    Пожежа на АЗС під Києвом знищила резервуар з паливом (фото)

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    Ліквідація пожежі на АЗС в с. Чайки - Пожежа на АЗС під Києвом знищила резервуар з паливом (фото)
    Ліквідація пожежі на АЗС в с. Чайки
    Фото: ДСНС

    До гасіння пожежі залучалося 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу

    Пожежу, яка сталася сьогодні, 29 травня, о 05:37 на автозаправній станції ПП «Газ-Пропан» в с. Чайки під Києвом, було ліквідовано о 06:32. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виїжджали рятувальники 34-ї ДПРЧ м. Вишневе, 62-ї ДПРЧ м. Вишневе, 33-ї ДПРЧ м. Боярка та ПСО с. П. Борщагівка.

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    «По прибуттю до місця виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено резервуар з дизельним паливом об'ємом 10 куб. м на площі 10 кв. м та кабіна оператора. Пожежу локалізовано о 05:57 та повністю ліквідовано о 06:32», - йдеться в повідомленні.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено ємність з дизельним паливом об’ємом близько 10 куб. м та поряд розташований вагончик оператора, пошкоджено залізобетонний паркан.

    Пожежно-рятувальними підрозділами врятовано поряд розташований резервуар з паливом А-95 об’ємом близько 10 куб. м та автомобіль «ДАФ».

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    Пожежа на АЗС під Києвом знищила резервуар з паливом (фото)
    Пожежа на АЗС під Києвом знищила резервуар з паливом (фото)
    Пожежа на АЗС під Києвом знищила резервуар з паливом (фото)

    До гасіння пожежі залучалося 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.

    Під час гасіння пожежі потерпілих не виявлено.

    Причини виникнення наразі встановлюються.

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