Під Києвом горить автозаправка (фото, відео)
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Загорілася АЗС в селі Чайки
Фото: Інформатор
Є інформація про те, що був вибух
Сьогодні, 29 травня, вранці під Києвом в селі Чайки сталася пожежа на автомобільній заправці на вулиці Валентини Чайки. Рух в районі місця події перекрито.
Вогонь спалахнув близько 5:30. Про це повідомляє Інформатор.
До місця прибули три одиниці спеціальної техніки для ліквідації пожежі.
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На час роботи рятувальників правоохоронці перекрили рух по проїжджій частині.
На заправці зберігався бензин, газ і дизельне паливо. Є інформація про те, що був вибух. На даний момент пожежу локалізовано.
Інформація про потерпілих не надходила.
Причини загоряння з'ясовуються.