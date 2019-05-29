Під Києвом горить автозаправка (фото, відео)



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Загорілася АЗС в селі Чайки Фото: Інформатор

Є інформація про те, що був вибух

Сьогодні, 29 травня, вранці під Києвом в селі Чайки сталася пожежа на автомобільній заправці на вулиці Валентини Чайки. Рух в районі місця події перекрито.

Вогонь спалахнув близько 5:30. Про це повідомляє Інформатор.

До місця прибули три одиниці спеціальної техніки для ліквідації пожежі.

На час роботи рятувальників правоохоронці перекрили рух по проїжджій частині.

На заправці зберігався бензин, газ і дизельне паливо. Є інформація про те, що був вибух. На даний момент пожежу локалізовано.

Інформація про потерпілих не надходила.

Причини загоряння з'ясовуються.