  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом горить автозаправка (фото, відео)

    • Розсилка
    Загорілася АЗС в селі Чайки - Під Києвом горить автозаправка (фото, відео)
    Загорілася АЗС в селі Чайки
    Фото: Інформатор

    Є інформація про те, що був вибух

    Сьогодні, 29 травня, вранці під Києвом в селі Чайки сталася пожежа на автомобільній заправці на вулиці Валентини Чайки. Рух в районі місця події перекрито.

    Вогонь спалахнув близько 5:30. Про це повідомляє Інформатор.

    До місця прибули три одиниці спеціальної техніки для ліквідації пожежі.

    Читайте також

    На час роботи рятувальників правоохоронці перекрили рух по проїжджій частині.

    На заправці зберігався бензин, газ і дизельне паливо. Є інформація про те, що був вибух. На даний момент пожежу локалізовано.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Під Києвом горить автозаправка (фото, відео)
    Під Києвом горить автозаправка (фото, відео)
    Під Києвом горить автозаправка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Інформація про потерпілих не надходила.

    Причини загоряння з'ясовуються.

    Читайте також
    пожежа вибух Київ ДСНС бензин Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ