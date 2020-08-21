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    Новини

    На території столичної лікарні згорів позашляховик (фото)

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    Вогонь вщент знищив автомобіль - На території столичної лікарні згорів позашляховик (фото)
    Вогонь вщент знищив автомобіль
    Фото: ДСНС

    Причина загорання автомобіля встановлюється правоохоронцями

    У п’ятницю, 21 серпня, на світанку на вул. Відпочинку, 11 у Святошинському районі столиці сталося загорання автомобіля. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:23.

    До місця виклику було направлено рятувальників 9 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в автомобілі Toyota Land Cruiser 200 на території однієї з міських лікарень столиці. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 05:46 пожежу було локалізовано, а о 05:52 - ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.

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    На території столичної лікарні згорів позашляховик (фото)
    На території столичної лікарні згорів позашляховик (фото)
    На території столичної лікарні згорів позашляховик (фото)

    На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    пожежа Київ ДСНС лікарня автомобіль рятувальники
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