На території столичної лікарні згорів позашляховик (фото)



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Вогонь вщент знищив автомобіль Фото: ДСНС

Причина загорання автомобіля встановлюється правоохоронцями

У п’ятницю, 21 серпня, на світанку на вул. Відпочинку, 11 у Святошинському районі столиці сталося загорання автомобіля. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:23.

До місця виклику було направлено рятувальників 9 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в автомобілі Toyota Land Cruiser 200 на території однієї з міських лікарень столиці. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 05:46 пожежу було локалізовано, а о 05:52 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.

На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.