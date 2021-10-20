На території урочища Горбачиха побудують Еко-парк

Урочище Горбачиха – територія на березі Десенки

Побудувати Еко-парк на території урочища Горбачиха планує компанія KAN Development. Про це заявив засновник компанії Ігор Ніконов в інтерв'ю РБК-Україна.

«У нас є в оренді ділянка на лівому березі. Це частина урочища Горбачиха – територія на березі Десенки, де проходить з'їзд з нового Подільсько-Воскресенського моста. Це може стати дуже цікавим проектом для міста. Там можна створити еко-парк, громадський центр, зробити те, чого в Києві ще немає. І ми готові це реалізувати. Більш того, вже 15 років ми платимо за нього місту орендну плату. Але до сих пір не розпочинали проект», ‒ розповів Ніконов.

Він стверджує, що реалізація проекту досі не розпочато через те, що у місцевих жителів залишилися не найкращі враження від попередніх забудовників, які не виконували свої обіцянки та не погоджували свої дії з громадськістю.

Проект забудови

«Ми пожинаємо плоди всіх тих недобросовісних забудовників, які починали будівництво без погодження з місцевими жителями або обіцяли одне, а робили інше. І зараз ми зіткнулися з упередженням проти забудови як такої. За документами, за якими ми є землекористувачем цієї ділянки ‒ це земля під житлове будівництво. Ми сьогодні разом з місцевими жителями і активістами працюємо над ініціативою створення унікального першого в Києві еко-парку на території Горбачихи. Нещодавно проводили зустріч з жителями сусідніх будинків і побачили, що у них абсолютно нормальна реакція. Вони прийшли на зустріч, задавали безліч питань, і ми були в конструктивному діалозі. Все це є на відео. Люди, які там живуть, підтримали ідею еко-парку з відкритим доступом, туалетами, лавочками, освітленням, і щоб за цим всім стежили і доглядали», ‒ стверджує засновник KAN Development.

Як розповів Ігор Ніконов, у його компанії вже налагодився діалог з громадськістю та створення Еко-парку вже на стадії проектування. Головне завдання ‒ зберегти унікальну екосистему і створити комфортне середовище для мешканців мікрорайону.

«Ми чітко пояснили, що наше завдання ‒ зберегти унікальну екосистему. Наша команда готова підійти дуже дбайливо до питання, зберегти всю екосистему, зробити перший в Києві сучасний еко-парк. Ми ж «законодавці мод» багатьох оригінальних проектів і тут хочемо продовжити цю тенденцію ‒ створити дружнє середовище, яка поєднує комфортне життя людей і існування природи, яка там є. Дійсно, еко-парк ‒ це досить витратний проект. Зробити парк ‒ це 30% зусиль, 70% ‒ підтримувати його. Чистити сніг взимку, доглядати за рослинами, стежити за поливом ‒ це все великі витрати, і ми готові в цьому брати участь. Зараз спільно з активістами та місцевими жителями будемо виробляти кінцевий проект бачення еко-парку ‒ його створення і розвитку. Що стосується Горбачихи, то там ми ще не готові починати будівництво, у нас немає ще навіть затвердженого проекту. Але еко-парком ми готові зайнятися вже зараз, якщо буде консенсус з громадськістю та здоровий глузд переможе», ‒ зауважив девелопер.

Також Ігор Ніконов висловився про ідею створення цілого заказника на території урочища Горбачиха.

«Напевно, люди пропонують це з кращих спонукань! Але заказники робляться у віддалених від міст і цивілізації місцях. Серед дикої природи - але не в центрі мегаполісу. Крім цього, потрібно пам'ятати, що прямо посеред Горбачихи будується один з основних транспортних вузлів Києва - Подільський мостовий перехід. А це означає, що заказник тут при всьому бажанні зробити неможливо. Консенсусом між екосистемою, природою і цивілізацією як раз і повинен стати еко-парк. Де, з одного боку, буде максимально збережена природа, якій зможуть в комфортних умовах насолоджуватися кияни. А з іншого боку - це буде цивілізація: сучасні дизайнерські будови», - резюмував він.