Дорожнім рухом трасою до «Борисполя» керуватиме інтелектуальна система

Трасу від Києва до «Борисполя» відкрили після ремонту 24 серпня

Перші цифрові табло на трасі вже працюють у тестовому режимі

На цій 17-кілометровій ділянці траси Київ – Харків — Довжанський від столиці до аеропорту «Бориспіль» буде встановлено інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом. Про це повідомляє «Укравтодор».

На інформаційних табло буде відображатись інформація про дорожні умови та обмеження: дозволену швидкість, дорожні затори, температуру та стан дорожнього покриття.

Перші цифрові табло наразі працюють у тестовому режимі.

Як повідомлялося, 24 серпня автомагістраль між Києвом і аеропортом «Бориспіль» відкрили після ремонту для роботи з максимальною пропускною здатністю. Тепер для автомобілів доступні по чотири смуги руху як в напрямку «Борисполя», так і в бік Києва.

Вісім смуг руху комфортні для проїзду і мають нове дорожнє покриття, з розміткою та сучасним освітленням.

Нагадаємо, заміну верхнього шару асфальту на ділянці дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, по якій автомобілі їздять зі столиці в «Бориспіль», почали 23 червня. Через це пропускна здатність траси стала меншою в два рази – кожному напрямку віддали по дві смуги. Це призводило до виникнення тягучок і пробок протягом всього терміну робіт.

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