У Києві мешканець Дніпропетровщини до смерті побив чоловіка



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Зловмисник побив 50-річного чоловіка Фото ілюстративне

Конфлікт між чоловіками виник під час розпивання алкоголю

На вулиці Коперника в Шевченківському районі Києва лікарі виявили чоловіка без ознак життя. Про це вони повідомили правоохоронцям. Оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу та судово-медичного експерта.

Правоохоронці встановили, що до події причетний 45-річний мешканець Дніпропетровської області, затриманню якого передувала кропітка робота оперативників, дільничних та слідчих упродовж кількох днів, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ми з’ясували, що напередодні події потерпілий вживав алкогольні напої з невідомим чоловіком. Між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник побив 50-річного потерпілого. Правопорушник, аби приховати злочин, переніс тіло померлого від місця заподіяння смертельних травм. Тим самим він намагався забезпечити собі алібі. Ми ретельно відпрацювали територію, перевірили та опитали сотні місцевих мешканців та перехожих, переглянули відео з десятків відеокамер. І така масштабна робота дала свій результат», - розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.

Затриманий - 45-річний мешканець Дніпропетровської області. Слідчі з місця події вилучили речові докази, які доводять його причетність до скоєння злочину. Крім того, згідно з висновком експерта смерть потерпілого настала внаслідок черепно-мозкової травми.

Слідчим відділом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.