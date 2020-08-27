На трасі Київ – Ковель згорів ущент BMW (фото, відео)
Автомобіль загорівся на ходу
У середу, 26 серпня, на автошляху міжнародного значення Київ – Ковель - Ягодин в межах с. Волиця сталося загорання автомобіля BMW F10. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 17:10.
На місце виклику прибули вогнеборці 31 Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На момент прибуття бійців ДСНС вогнем був охоплений моторний відсік та салон автомобіля.
Пожежу було локалізовано о 17:29 та повністю ліквідовано о 17:59.
В результаті пожежі вогнем знищений автомобіль BMW F10.
До ліквідації пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.