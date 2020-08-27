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    На трасі Київ – Ковель згорів ущент BMW (фото, відео)

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    До ліквідації пожежі залучались 5 вогнеборців - На трасі Київ – Ковель згорів ущент BMW (фото, відео)
    До ліквідації пожежі залучались 5 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Автомобіль загорівся на ходу

    У середу, 26 серпня, на автошляху міжнародного значення Київ – Ковель - Ягодин в межах с. Волиця сталося загорання автомобіля BMW F10. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 17:10.

    На місце виклику прибули вогнеборці 31 Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На момент прибуття бійців ДСНС вогнем був охоплений моторний відсік та салон автомобіля.

    Пожежу було локалізовано о 17:29 та повністю ліквідовано о 17:59.

    В результаті пожежі вогнем знищений автомобіль BMW F10.

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    На трасі Київ – Ковель згорів ущент BMW (фото, відео)
    На трасі Київ – Ковель згорів ущент BMW (фото, відео)
    На трасі Київ – Ковель згорів ущент BMW (фото, відео)
    На трасі Київ – Ковель згорів ущент BMW (фото, відео)

    До ліквідації пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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