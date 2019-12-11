  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На трасі Київ-Одеса автівка збила на смерть молодика

    • Розсилка
    KIA Sorento збив на смерть пішохода&nbsp; - На трасі Київ-Одеса автівка збила на смерть молодика
    KIA Sorento збив на смерть пішохода 
    Фото: Нацполіція

    Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці

    За добу на дорогах Київщини сталося три дорожньо-транспортних пригоди з травмованими, одна з них – смертельна.

    Під колеса автівки на трасі Київ-Одеса потрапив пішохід, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Смертельна ДТП сталася о 20:45 годині у смт Чабани, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За кермом автомобіля KIA Sorento, який скоїв наїзд на пішохода, знаходився 55-річний киянин. Тіло 30-річного потерпілого направлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, експерти, медики.

    Ще одна автопригода за участю пішохода сталася на вулиці Набережній у Вишгороді. Там водій автівки «Опель» скоїв наїзд на місцевого жителя, який рухався по проїжджій частині дороги. В результаті ДТП чоловіка доправлено до лікарні з травмою хребта.

    Двоє водіїв отримали травми під час дорожньої аварії, що сталася на трасі Київ-Ковель, поблизу смт Немішаєве. Водій автівки «Шевроле» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з іншим автомобілем «Шевроле», що рухався у попутному напрямку.

    За всіма фактами ДТП відкриті кримінальні провадження. Поліція встановлює обставини та причини аварій, встановлюються та опитуються свідки.

    Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ