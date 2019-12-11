На трасі Київ-Одеса автівка збила на смерть молодика



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KIA Sorento збив на смерть пішохода Фото: Нацполіція

Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці

За добу на дорогах Київщини сталося три дорожньо-транспортних пригоди з травмованими, одна з них – смертельна.

Під колеса автівки на трасі Київ-Одеса потрапив пішохід, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Смертельна ДТП сталася о 20:45 годині у смт Чабани, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За кермом автомобіля KIA Sorento, який скоїв наїзд на пішохода, знаходився 55-річний киянин. Тіло 30-річного потерпілого направлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, експерти, медики.

Ще одна автопригода за участю пішохода сталася на вулиці Набережній у Вишгороді. Там водій автівки «Опель» скоїв наїзд на місцевого жителя, який рухався по проїжджій частині дороги. В результаті ДТП чоловіка доправлено до лікарні з травмою хребта.

Двоє водіїв отримали травми під час дорожньої аварії, що сталася на трасі Київ-Ковель, поблизу смт Немішаєве. Водій автівки «Шевроле» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з іншим автомобілем «Шевроле», що рухався у попутному напрямку.

За всіма фактами ДТП відкриті кримінальні провадження. Поліція встановлює обставини та причини аварій, встановлюються та опитуються свідки.