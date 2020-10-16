На трасі Київ – Одеса п’яна водійка протаранила дві автівки (фото)



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Mazda врізалась в автомобіль патрульних, що оформляли в той час ДТП

Травми отримали троє людей

На трасі Київ – Одеса водійка автомобіля з ознаками сп’яніння скоїла зіткнення з двома автомобілями, один із яких – службовий автомобіль патрульних.

Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви.

Так, днями близько 22 години на 70 км автодороги М-05 (Київ – Одеса) патрульні працювали на виклику ДТП з потерпілими. Попередньо, пішохід переходив дорогу в невстановленому місці та потрапив під колеса авто Volkswagen Crafter.

Доки патрульні надавали допомогу на виклику, близько опівночі небайдужий громадянин повідомив на лінію 102 про водія на червоному автомобілі Mazda, який на великій швидкості створював аварійні ситуації, рухався автодорогою М-05 у Васильківському районі. Вже за декілька хвилин цей автомобіль в'їхав у службовий автомобіль патрульних, після чого – у Volkswagen Crafter.

У результаті ДТП двоє патрульних та дружина водія мікроавтобуса отримали травми.

Спілкуючись з водійкою Mazda, поліцейські помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на стан сп’яніння вона відмовилась.

Жінка отримала від патрульних протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння повторно протягом року) КУпАП, а на місце події одразу ж викликали медиків та слідчих.