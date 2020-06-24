На трасі під Києвом поліція виявила хлопчика, який мандрував до сусідньої області (фото)



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11-річний хлопчик сам їхав на велосипеді трасою Київ - Чоп Фото: Нацполіція

Поліцейські повернули матері 11-річного сина

На автодорозі Київ - Чоп працівники Макарівського відділення поліції виявили маленького хлопчика на велосипеді, який рухався без супроводу дорослих.

Правоохоронці зупинили дитину, аби переконатися, що він не потребує допомоги.

11-річний хлопчик розповів, що проживає разом з мамою у столиці та без її відома вирішив з’їздити на Житомирщину, в гості до бабусі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Інспектори ювенальної превенції зателефонували матері шукача пригод. Вона і гадки не мала, що її син перебуває у Макарівському районі Київщини, жінка була певна, що її дитина грає на подвір’ї.

Правоохоронці доставили хлопчика до відділення поліції, звідки маленького мандрівника забрала стурбована мати.

З дитиною за час «подорожі» не трапилося ніякого лиха.

Як повідомлялося, нещодавно столичні поліцейські розшукали двох неповнолітніх утікачок із Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.