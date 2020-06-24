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    На трасі під Києвом поліція виявила хлопчика, який мандрував до сусідньої області (фото)

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    11-річний хлопчик сам їхав на велосипеді трасою Київ - Чоп - На трасі під Києвом поліція виявила хлопчика, який мандрував до сусідньої області (фото)
    11-річний хлопчик сам їхав на велосипеді трасою Київ - Чоп
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські повернули матері 11-річного сина

    На автодорозі Київ - Чоп працівники Макарівського відділення поліції виявили маленького хлопчика на велосипеді, який рухався без супроводу дорослих.

    Правоохоронці зупинили дитину, аби переконатися, що він не потребує допомоги.

    11-річний хлопчик розповів, що проживає разом з мамою у столиці та без її відома вирішив з’їздити на Житомирщину, в гості до бабусі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Інспектори ювенальної превенції зателефонували матері шукача пригод. Вона і гадки не мала, що її син перебуває у Макарівському районі Київщини, жінка була певна, що її дитина грає на подвір’ї.

    Правоохоронці доставили хлопчика до відділення поліції, звідки маленького мандрівника забрала стурбована мати.

    З дитиною за час «подорожі» не трапилося ніякого лиха.

    Як повідомлялося, нещодавно столичні поліцейські розшукали двох неповнолітніх утікачок із Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

    Національна поліція України діти Київщина батьки
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