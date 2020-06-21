У Росії жінка забила гантелею 12-річного сина і забетонувала під підлогою будинку



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Саша Парахняков і його мати Галина Морозова

Труп дитини знайшли залитим у бетон під підлогою будинку, який належить його старшому братові

В Астрахані (РФ) 56-річна жінка вбила гантелею свого 12-річного сина, після чого забетонувала його тіло під підлогою будинку.

Померлу дитину звали Сашко Парахняков. Він зник ще у березні. Хлопчик був чемпіоном Південного Федерального округу по тхеквондо, лауреатом міжнародного дитячого конкурсу з фортепіано, вчився в кадетському корпусі.

Його труп знайшли залитим у бетон під підлогою будинку, який належить його старшому братові.

Правоохоронці підозрюють, що дитину під час сварки вбила мати.

«МК в Астрахані» з посиланням на Слідчий комітет РФ повідомляє, що родичі вбитого намагалися заплутати слідство, втім врешті правоохоронцям таки вдалося зібрати докази.

Російські ЗМІ стверджують, що затримана Галина Морозова раніше була членом міського відділення «Справедливої Росії», вела активну громадську діяльність і збиралася стати губернатором.