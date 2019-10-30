У Києві автомобіль таксі Uber зніс огорожу швидкісного трамвая (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль зніс близько 10-15 метрів огорожі Фото: Інформатор

Під час ДТП в салоні машини не було пасажирів

У середу, 30 жовтня, на вулиці Жилянській у Києві сталася аварія за участю автомобіля Chevrolet служби таксі Uber. За попередніми даними, автомобіль таксі підрізав поки що невстановлений автомобіль.

ДТП сталася близько 5:45. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, водій автомобіля Chevrolet рухався по вулиці Жилянській в бік центру Києва. На ділянці дороги перед зупинкою швидкісного трамвая «Площа Перемоги» водій Chevrolet спробував уникнути зіткнення із невстановленим поки що автомобілем і влетів в огорожу швидкісного трамвая. Uber зніс близько 10-15 метрів огорожі, а потім вилетів назад на дорогу і зупинився посеред проїжджої частини.

Водій Chevrolet не постраждав, також в момент ДТП в салоні машини не було пасажирів.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

Нагадаємо, увечері 29 жовтня в Києві на Теремках зіткнулися три машини. В результаті зіткнення постраждала пасажирка Ford.