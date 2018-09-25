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    На Троєщині п’яний таксист Uklon врізався в припарковану автівку (відео)

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    На обличчі таксиста були патьоки крові, а весь одяг забруднений землею - На Троєщині п’яний таксист Uklon врізався в припарковану автівку (відео)
    Фото: Інформатор
    На обличчі таксиста були патьоки крові, а весь одяг забруднений землею

    Таксі їхало без пасажирів і врізалося в припаркований на узбіччі Mercedes Sprinter

    У понеділок, 24 вересня, в Києві на Троєщині за адресою Маяковського 54/1 сталася ДТП з п'яним водієм служби таксі Uklon. Чоловік заперечує свою провину і звинувачує невидимого «друга» в тому, що сталося.

    Аварія трапилася близько 23:20. Про це повідомляє Інформатор.

    Служба таксі вже підтвердила, що брендована машина Skoda належить їх компанії, а п'яний водій - співробітник.

    За попередньою інформацією, таксі їхало без пасажирів і врізалося в припаркований на узбіччі Mercedes Sprinter. Працівник Uklon в неадекватному стані плювався і кричав, насилу стоячи на ногах.

    На місці стало відомо, що чоловік знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, однак від проходження огляду він відмовився. Свою провину не визнав і кидався на співробітників поліції з кулаками. На його обличчі були патьоки крові, а весь одяг забруднений землею.

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    На Троєщині п’яний таксист Uklon врізався в припарковану автівку (відео)
    На Троєщині п’яний таксист Uklon врізався в припарковану автівку (відео)
    На Троєщині п’яний таксист Uklon врізався в припарковану автівку (відео)
    На Троєщині п’яний таксист Uklon врізався в припарковану автівку (відео)
    Фото: Інформатор

    При огляді його автомобіля, було виявлено пакунок з речовиною, схожою на наркотичну.

    Постраждалих внаслідок ДТП немає. На місці працювали співробітники патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Подробиці події встановлюються.

    Нагадаємо, 22 вересня на перетині Харківського шосе і вулиці Тростянецької після погоні сталася ДТП: Daewoo Lanos перекинувся і розбив чотири машини.

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