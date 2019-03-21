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    На узбіччі дороги на Київщині знайдено обгорілий труп

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    На місці працювали криміналісти (фото ілюстративне) - На узбіччі дороги на Київщині знайдено обгорілий труп
    На місці працювали криміналісти (фото ілюстративне)

    Поліція відкрила провадження за статтею «умисне вбивство»

    В Яготинському районі Київської області на узбіччі дороги знайдено обгорілий труп чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    На вигляд загиблому понад 30 років, тіло обвуглене, однак інших зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Одяг обгорілий, але на ньому виявлено сліди від клейкої стрічки.

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    Поряд з тілом виявлено обгорілий мобільний телефон та пляшку з займистою речовиною.

    Особу та обставини загибелі чоловіка встановлює слідство. Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України – умисне вбивство.

    Як повідомлялося,  21 березня у будинку на вулиці Вишгородській, 8 у Києві виявили труп чоловіка. Тіло лежало на сходовому прольоті між четвертим і п'ятим поверхами 5-поверхівки.

    Раніше, 11 березня, біля сміттєвих баків будинку на бульварі Тараса Шевченка, 46в двірник виявив бездиханне тіло чоловіка. Труп знаходився в підвалі підсобної прибудови.

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