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    Під час пожежі у вагончику в центрі Києва загинула людина

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    Пожежа виникла в окремо розташованому вагончику - Під час пожежі у вагончику в центрі Києва загинула людина
    Пожежа виникла в окремо розташованому вагончику
    Фото: ДСНС

    Обставини виникнення пожежі та загибелі людини з’ясовуються

    У вівторок, 9 липня, вранці виникла пожежа на приватній території по пров. Панфіловців, що у Печерському районі Києві. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 8:57.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в окремо розташованому вагончику. У ході гасіння пожежі в середині вагончика було виявлено тіло людини невідомої статі, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    О 9:15 пожежу було локалізовано, а вже о 9:20 – ліквідовано.

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    Під час пожежі у вагончику в центрі Києва загинула людина
    Під час пожежі у вагончику в центрі Києва загинула людина

    На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС у Києві.

    Наразі обставини виникнення пожежі та загибелі людини з’ясовуються.

    Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 9 липня, сталася пожежа на території приватної садиби на вул. Красицького, 19, що в Подільському районі столиці. В результаті пожежі повністю згоріли гараж і автомобіль.

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