На ВДНГ відбудеться велике свято сиру



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Фестиваль крафтових сирів пройде у Києві втретє

Наступними вихідними, 14-15 вересня, у Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ) відбудеться фестиваль крафтового сиру Cheese Awards Day 2019.

«Крафтові сировари з усієї країни з нетерпінням чекають продемонструвати вам свої найкращі сири на IІI Фестивалі крафтових сирів і позмагатися за звання переможця на конкурсі Cheese Awards Day 2019», - йдеться в анонсі заходу у Facebook.

На відвідувачів чекає:

більше ніж 60 найкращих виробників крафтового сиру

26 номінацій єдиного в Україні конкурсу крафтових сирів Cheese Awards Day

більше 500 авторських унікальних сирів

зіркове журі

Крім того, усі вихідні на фестивалі street food (страви з сиром і без) і гастрономія від крафтових виробників.

Також охочих навчать варити сир, розкажуть про тонкощі роботи фромаж’є, правильне формування та декор сирної тарілки.

Вхід безкоштовний.

Як повідомлялося, 11-15 вересня на честь 40-го ювілейного сезону Київського академічного театру «Золоті Ворота» відбудеться міжнародний театральний фестиваль Open Open Open Golden Gate Theatre Festival.