На ВДНГ відбудеться велике свято сиру
Фестиваль крафтових сирів пройде у Києві втретє
Наступними вихідними, 14-15 вересня, у Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ) відбудеться фестиваль крафтового сиру Cheese Awards Day 2019.
«Крафтові сировари з усієї країни з нетерпінням чекають продемонструвати вам свої найкращі сири на IІI Фестивалі крафтових сирів і позмагатися за звання переможця на конкурсі Cheese Awards Day 2019», - йдеться в анонсі заходу у Facebook.
На відвідувачів чекає:
- більше ніж 60 найкращих виробників крафтового сиру
- 26 номінацій єдиного в Україні конкурсу крафтових сирів Cheese Awards Day
- більше 500 авторських унікальних сирів
- зіркове журі
Крім того, усі вихідні на фестивалі street food (страви з сиром і без) і гастрономія від крафтових виробників.
Також охочих навчать варити сир, розкажуть про тонкощі роботи фромаж’є, правильне формування та декор сирної тарілки.
Вхід безкоштовний.
Як повідомлялося, 11-15 вересня на честь 40-го ювілейного сезону Київського академічного театру «Золоті Ворота» відбудеться міжнародний театральний фестиваль Open Open Open Golden Gate Theatre Festival.