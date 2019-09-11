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    На ВДНГ відбудеться велике свято сиру

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    На ВДНГ відбудеться велике свято сиру

    Фестиваль крафтових сирів пройде у Києві втретє

    Наступними вихідними, 14-15 вересня, у Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ) відбудеться фестиваль крафтового сиру Cheese Awards Day 2019.

    «Крафтові сировари з усієї країни з нетерпінням чекають продемонструвати вам свої найкращі сири на IІI Фестивалі крафтових сирів і позмагатися за звання переможця на конкурсі Cheese Awards Day 2019», - йдеться в анонсі заходу у Facebook.

    На відвідувачів чекає:

    • більше ніж 60 найкращих виробників крафтового сиру
    • 26 номінацій єдиного в Україні конкурсу крафтових сирів Cheese Awards Day
    • більше 500 авторських унікальних сирів
    • зіркове журі

    Крім того, усі вихідні на фестивалі street food (страви з сиром і без) і гастрономія від крафтових виробників.

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    Також охочих навчать варити сир, розкажуть про тонкощі роботи фромаж’є, правильне формування та декор сирної тарілки.

    Вхід безкоштовний.

    Як повідомлялося, 11-15 вересня на честь 40-го ювілейного сезону Київського академічного театру «Золоті Ворота» відбудеться міжнародний театральний фестиваль Open Open Open Golden Gate Theatre Festival. 

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