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    На Відрадному горіла багатоповерхівка: є постраждалі

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    Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі будинку - На Відрадному горіла багатоповерхівка: є постраждалі
    Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці врятували двох людей

    У середу, 10 червня, сталася пожежа у будинку на бульв. Вацлава Гавела, 55 у Солом'янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:59.

    На місце події було направлено рятувальників 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка та жінку та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги з підозрою на отруєння чадним газом. Отримавши допомогу на місці, від подальшої госпіталізації вони відмовилися.

    О 07:24 бійці пожежу на площі 5 кв. м локалізували, а о 07:27 ліквідували.

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    На Відрадному горіла багатоповерхівка: є постраждалі
    На Відрадному горіла багатоповерхівка: є постраждалі

    На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

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