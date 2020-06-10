На Відрадному горіла багатоповерхівка: є постраждалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі будинку Фото: ДСНС

Вогнеборці врятували двох людей

У середу, 10 червня, сталася пожежа у будинку на бульв. Вацлава Гавела, 55 у Солом'янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:59.

На місце події було направлено рятувальників 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка та жінку та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги з підозрою на отруєння чадним газом. Отримавши допомогу на місці, від подальшої госпіталізації вони відмовилися.

О 07:24 бійці пожежу на площі 5 кв. м локалізували, а о 07:27 ліквідували.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.